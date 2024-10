3-1. Leo Baptistao y Luis Suárez llevan al Almería a su segunda victoria consecutiva

Almería, 24 oct (EFE).- El Almería logró este jueves su segunda victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion al ganar por 3-1 al Albacete con un doblete del brasileño Leo Baptistao y un tanto más del colombiano Luis Suárez en la undñecima jornada de LaLiga Hypermotion.

El Almería se reencontró con el buen fútbol y el control para conseguir una victoria importante, la segunda consecutiva desde la anterior etapa de Rubi en el banquillo, en un partido que no fue fácil para los indálicos.

El Albacete hizo un muy buen partido, controlando incluso el balón y disponiendo de ocasiones para haber dominado el marcador. Sin embargo, Fernando, bajo palos, y Baptistao, que adelantó a los rojiblancos en el inicio del primer tiempo y en el de la segunda parte, y un excelente partido de Arribas contribuyeron al triunfo, en el que Rubi puso su mano por los cambios en el descanso.

En cuanto al desarrollo del partido, la primera parte escenificó un partido controlado por el Albacete, que impuso su criterio ante un Almería que, a la contra, se puso por delante en un robo de balón de Pubill, acabado con centro de éste y asistencia de Luis Suárez para Baptistao que logró superar a Christian Rivero.

De todas formas, después de esa acción, el Almería comenzó a vivir entre pérdidas. El Albacete superaba la línea de presión y filtraba muchos balones a la espalda de la defensa.

En una acción con un buen pase de Fidel para Javi Rueda al área acabó con un centro-chut que Radovanovic no pudo despejar y Rai Marchán, en boca de gol, ponía las tablas en el marcador y ‘sacaba’ los colores a una UD Almería apática, sin capacidad para tapar las vías por las que penetraba el Albacete.

Éste se topó con un gran Fernando. Primero con un disparo de Rai Marchán que logró despejarla a córner, en el 27, y luego otra acción de Riki, en el 28. El Almería, sin cabeza y sin piernas, se vio superado, con el ánimo tocado. Morcillo firmó otra oportunidad que Fernando logró despejar, en el 31.

Una pérdida de Pubill, en el 32, no terminó de cuajar, pero sí que sembró miedo, con Fidel apareciendo por la derecha y Morcillo por la izquierda. Álvaro Rodríguez, en el 45, no acertó en la ejecución del disparo, franco, para haber dado un golpe en el mentón rojiblanco, que aún pudo hacer algo, antes del descanso con acción de Baptistao que no cuajó.

Rubi modificó el equipo en el descanso, con la entrada de Melero por Radovanovic, bajando Édgar al centro de la zaga, y dando entrada a Puigmal por Melamed, con Baptistao apareciendo por la izquierda y Arribas en la media punta.

Disparó Luis Suárez el primero, en el 46, pero hubo réplica albaceteña con remate de cabeza de Quiles que se marchó fuera. Los cambios dieron ventaja en el 48, en un acción con balones a los espacios. El primero de Arribas para Puigmal puso el balón a Baptistao y éste batió la meta manchega.

El Albacete quedó tocado y el Almería consiguió meterse en el partido con los cambios. Arribas probó fortuna desde fuera del área con un disparo que Christian Rivero no logró atajar y su despeje le cayó a un Luis Suárez ‘enchufado’ que encaró a su marcador y se sacó un disparo en parábola que puso la tranquilidad con el tercero.

El Almería jugó con confianza para crecer ante un Albacete que intentó ser el mismo, pero que tenía enfrente a un equipo rojiblanco que había cambiado y que con Arnau por la derecha fue bastante menos previsible que lo que era el equipo en la primera parte. Arribas también hizo su partido, apareciendo por banda y entre líneas. Sentado por Rubi, la entrada de Rachad pudo permitir el cuarto, pero tardó en la ejecución y la defensa del Albacete salvó la acción, la última clara de la segunda parte.

- Ficha técnica:

3 - UD Almería: Fernando; Pubill, Chumi, Radovanovic (Melero, m. 46), Centelles; Arribas (Rachad, m. 74), Édgar, Lopy (Kaiky, m. 82), Melamed (Puigmal, m. 46); Baptistao y Luis Suárez (Marezi, m. 82).

1 - Albacete Balompié: Cristian Rivero; Javi Rueda (Juan María, m. 63), Ros, Lalo Aguilar (Juanma, m. 77), Álvaro Rodríguez; Agus Medina, Rai Marchán, Riki Rodríguez (Jon García, m. 77), Jon Morcillo (Pacheco, m. 77); Fidel y Quiles (Marcos Moreno, m. 63).

Goles: 1-0, m. 14: Leo Baptistao. 1-1, m. 25: Rai Marchán. 2-1, m. 48: Leo Baptistao. 3-1, m. 56: Luis Suárez.

Árbitro: Ávalos Barrera, catalán, auxiliado en el VAR por el riojano Sesma Espinosa. Amonestó a Lopy (m. 45+2), Melero (m. 52), Chumi (m. 54) y Centelles (m. 61), de la UD Almería.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 10.808 espectadores. Antes del comienzo, Pozo y Rubi recibieron camisetas con el 100 a la espalda por haber cumplido esa cifra como rojiblancos. EFE

