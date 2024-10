Oportunidad para enderezar el rumbo en Europa

San Sebastián, 23 oct (EFE).- La Real Sociedad necesita dar un paso adelante en Europa y confirmar este jueves ante el Maccabi Tel Aviv la recuperación de su juego y sus resultados para conseguir su primera victoria en la Liga Europa.

La Real llega con la moral alta a este partido, después de la gran victoria por la mínima (0-1) frente al Girona en Liga. Un chute de optimismo que le vendrá bien al conjunto de Imanol Alguacil si quiere llevarse el gato al agua para que no se complique más el transcurso de la Liga Europa.

Un empate en Niza y la derrota en el accidentado partido de Anoeta contra el Anterletch es un pobre bagaje para un equipo que el año pasado brilló en la Liga de Campeones, por lo que a los txuri urdin les urge enderezar el rumbo.

La empresa, eso sí, se complica algo más ya que el parte de bajas de Montilivi contempla dos futbolistas difíciles de reemplazar: Álex Remiro e Igor Zubeldia. Ambos han entrenado hoy, por lo que se presume que sus dolencias no son graves, pero no figuran en la convocatoria para el partido de mañana.

Los algo más de 100 aficionados txuri urdin desplazados a Belgrado podrán presenciar in situ el debut esta temporada de Unai Marrero, quien ya disputó cinco encuentros con el primer equipo el año pasado. Una buena prueba de fuego para el canterano.

Aihen Muñoz y Arsen Zakharyan completan el listado de lesionados junto con Hamari Traoré.

No llega mucho mejor el conjunto visitante a este partido, con tan solo un punto cosechado de los seis disputados ante Niza y Anderlecht.

El conjunto israelí afronta el encuentro con el hándicap ya conocido con antelación, y es que debido al conflicto que Israel mantiene en Gaza y El Líbano , el Maccabi se ve obligado a disputar sus partidos en campo neutral, en este caso, el Stadion Partizana de Belgrado.

El conjunto de Zarko Lazetic no ha sido capaz aún de cosechar ni siquiera un punto en Liga Europa, por lo que se antoja vital el encuentro frente al conjunto txuri urdin. Pese a que los puntos no acompañen, las sensaciones no son tan malas, ya que tres de los cuatro tantos encajados en estas dos primeras jornadas de competición han llegado en los minutos finales.

Esas opciones de victoria podrán llegar si nombres propios como Zahavi o Dor Peretz brillan durante el encuentro dos de las piezas clave de este Maccabi Tel Aviv a las que los realistas no deberán perder de vista

Alineaciones probables:

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Lemkin, Stojic, Shlomo, Nachmias; Van Overeem, Kanichowsky, Davida; Peretz, Addo o Zahavi y Madmon.

Real Sociedad: Marrero; Odriozola, Jon Martín, Pacheco, Javi López; Turrientes, Sucic, Brais Méndez; Becker, Sadiq u Óskarsson y Oyarzabal.

Árbitro: Rohit Saggi (Noruega).

Día y Hora: Jueves, 18:45h.

Estadio: Stadion Partizana (Belgrado).

Altas: Urko (decisión técnica).

Bajas: Remiro, Aihen, Zubeldia, Zakharyan y Traoré (lesión). EFE

ash/rh/nam