Sarabia: “Sigo pensando igual sobre el gesto -con Albés-, pero me equivoqué en las formas”

Elche (Alicante), 22 oct (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este martes, en rueda de prensa, que sigue pensando lo mismo en relación al gesto que tuvo el pasado domingo con Rubén Albés, a quien le reprochó que no se esperara para darle la mano al final del partido, pero admitió que se equivocó en las formas, en alusión a los insultos.

El pasado domingo, tras la victoria del Elche ante el Sporting de Gijón, el técnico vasco, según se pudo apreciar en las imágenes, se mostró muy enfadado con el entrenador del equipo asturiano.

Sarabia, ya finalizado el partido, recriminó al delegado del Sporting, Mario Cotelo, que Albés no le diera la mano. “¡Que se vaya con su puta madre! ¡No sabe perder!", afirmó el técnico del Elche.

“Me equivoqué en las formas, eso está claro”, reiteró el vizcaíno, quien, sin embargo, no compartió las quejas del Sporting por las tarjetas.

“Plantearon un partido agresivo sin el balón y cada vez que los superamos nos hicieron falta. No veo justificada la queja”, comentó el preparador del Elche, que sin embargo dijo “poder entender” las protestas por un penalti no señalado.

“Es verdad que el árbitro está bien colocado y para mí, según me explicaron, no es una acción para que entre el VAR. Si el árbitro no la pita, el VAR hace bien”, concluyó. EFE

