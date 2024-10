La Generalitat Valenciana pide al Gobierno que revierta el cierre de centrales nucleares

València, 16 oct (EFECOM).- La consellera de Industria de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, ha solicitado al Gobierno que cambie su postura y revierta el proceso de cierre de las nucleares, y ha pedido a la sociedad valenciana una reflexión sobre el futuro sin la energía nuclear, de la que "no podemos prescindir".

Montes se ha posicionado así en la misma línea que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que propuso este martes, durante la entrega de los Premios Levante-EMV, una "conjura de la sociedad valenciana" para que la central nuclear de Cofrentes (Valencia) no se cierre en 2030, como está previsto.

En su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, la consellera ha insistido este miércoles en que la central de Cofrentes produce el 45 % de la energía que se consume en la Comunitat Valenciana, por lo que se ha preguntado "qué nos puede ocurrir si mañana cierra" la planta, que es la más potente de España y ahorra 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

"Todos tenemos que hacer una reflexión, qué pasa en 2030, que está ahí. Es una decisión que no puede esperar porque en 2026 ó 2027 es cuando se tiene que decir la ampliación de la vida útil", ha expuesto Montes, para añadir que la central nuclear está "en perfectas condiciones de producción y seguridad" para funcionar al menos dos años más, o como sus gemelos americanos que han sido autorizados para trabajar 4 años más.

"Si cerramos Cofrentes y no tenemos fuentes alternativas implantadas, no hay más remedio que ir al ciclo combinado y gas, y eso con los perjuicios que no va a causar, medioambientales y económicos", ha advertido ante un auditorio de representantes empresariales.

Según ha expuesto, los países más avanzados están haciendo movimientos para cambiar el paradigma: Reino Unido quiere multiplicar por cuatro su capacidad nuclear, Bélgica ha aprobado prolongar dos nucleares, Suecia construirá una nueva planta, Suiza ha derogado una ley que prohíbe nuevas centrales e Italia prepara una legislación para poder utilizar tecnología nuclear para la generación de energía.

Montes ha recordado el precio de 400 euros por megavatio/hora que se ha pagado y el daño que hizo a la competitividad. "No nos lo podemos permitir, ahora pedimos una reflexión a la sociedad valenciana", ha reiterado. EFECOM.