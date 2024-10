Illa avala reconvertir sede de la Jefatura de Policía de Barcelona en espacio de memoria

Barcelona, 16 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido hoy reconvertir la comisaría de Via Laietana de Barcelona en un "espacio de memoria" para honrar a las víctimas de la dictadura franquista que fueron "torturadas", frente a las críticas del PP por querer "expulsar" de allí a la Policía Nacional.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el primer pleno ordinario de la legislatura, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha recriminado al PSC que presentase una resolución con Comuns que insta a la Generalitat a "negociar con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Barcelona" para que la comisaría de Via Laietana se convierta en un "espacio de memoria".

Según Fernández, "pretenden expulsar a la Policía Nacional de allí porque se lo exigen los separatistas, es un chantaje puro y duro".

Alegar que el motivo es reconvertir la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en un "espacio de la memoria" es, en su opinión, "un argumento especialmente injusto e inmoral con la Policía Nacional", porque "los edificios no torturan".

"Los policías de hoy, de impecable servicio democrático, no pueden ser señalados como responsables morales de las tropelías que allí se cometieron hace sesenta años y que nadie niega. Humillar a los policías de Via Laietana no es unir, es señalar y estigmatizar", ha denunciado Fernández, que ha exigido a Illa que "rectifique".

En la réplica, Illa ha advertido a Fernández de que está "confundido", porque el objetivo no es "expulsar a nadie", sino "resignificar la comisaría de Via Laietana y hacer honor a las personas que allí fueron víctimas de maltratos y abusos".

"Usted debería estar de acuerdo, porque afortunadamente los cuerpos y fuerzas de seguridad no tienen nada que ver con lo que eran durante la dictadura franquista", ha remarcado Illa, que ha insistido: "Se trata de hacer honor a la memoria de unas personas que allí fueron maltratadas y torturadas". EFE

