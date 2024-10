PP vasco pide al PSOE que impida la conmutación de penas a presos de ETA y el PSE reclama respeto a las víctimas

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha pedido este sábado al PSOE que impida, con su voto en el Senado, "el despropósito y la indecencia" que supone la conmutación de la penas cometidas en otros países a los presos de ETA, en réplica a la representante socialista Itxaso Asensio, que le ha pedido respeto a las víctimas.

Además, el dirigente jeltzale Joseba Díez Antxustegi, que ha calificado de "bochornosa la sobreactuación del PP" en temas "tan sensibles" como los de ETA y las víctimas, ha llamado a preservar Euskadi del "contagio" del clima político de Madrid.

En el debate El Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha mostrado su preocupación porque lo que se ha visto en Madrid estos últimos días le parece "bochornoso".

"Creo que la política es otra cosa. Y si estoy preocupado no es por lo que pasa en Madrid, que ellos sabrán cómo se entienden y cómo quieren actuar, sino por el riesgo real que tenemos de contagiarnos de ese clima", ha censurado.

Además, ha recordado que esta semana a la puerta del Parlamento se han visto declaraciones "desafortunadas y en un tono que la ciudadanía vasca no se merece" en alusión a las realizadas por los líderes del PSE-EE, Eneko Andueza, y del PP vasco, Javier de Andrés, sobre el cómputo de las penas a reclusos de ETA. "La ciudadanía vasca va a dos pantallas por delante de ese ruido y de esa sobreactuación en temas tan sensibles como son los del terrorismo y las víctimas de ETA", ha añadido.

A su juicio, "es natural" que haya "posiciones distintas en asuntos distintos" que se confronten opiniones y proyectos políticos, "pero siempre desde el respeto, desde las buenas formas en política y preservando un clima y un ámbito de debate público en el que se pueda de verdad confrontar, casi con vehemencia, pero siempre con respeto y buenas formas".

Para el dirigente jeltzale, lo que se ha visto en el Congreso "ha sido bochornoso, con el cartel de víctimas de ETA, con insultos, con descalificaciones, con una sobreactuación desmedida". "Yo creo que algunos tendrían algún remordimiento de conciencia y tenía que tapar sus errores o que les hayan pillado en decisiones equivocadas", ha añadido.

En todo caso, ha advertido que "la sobreactuación lleva a un clima malo, no solo para el prestigio de la política, que también, sino para la propia ciudadanía que ve cómo sus representantes están en un teatro, en una sobreactuación que no lleva a ningún lado, más allá del desprestigio de la política y sus representantes". "Nos tenemos que preservar y no podemos permitir contagiarnos de ese clima que se está dando en Madrid", ha señalado.

SIN "AMPLIFICAR EL RUIDO"

Por su parte, la representante de EH Bildu en el Parlamento vasco Nerea Kortajarena ha querido rehuir de la posibilidad de "amplificar ese ruido que se ha dado esta semana en Madrid y que ha llegado también al Parlamento vasco".

Lo que sí ha hecho es recomendar que se escuche lo que dicen Pilar Garaialde --hija de una víctima de la Triple A-- y Marian Jáuregui --hija del exgobernador civil de Gipuzkoa, Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA-- porque defienden "claves muy interesantes para la construcción del futuro".

Desde el PSE-EE, Itxaso Asensio ha lamentado que el PP "vuelva a sacar el comodín de ETA y otra vez utilice a las víctimas en cuestiones que no tocan en Madrid", cuando se debatía de migración. A su juicio, se trata de una nueva "escenificación" de los 'populares', y ha reclamado que "se respete a las víctimas y se las deje en paz", como "piden ellas".

La portavoz parlamentaria del PP Laura Garrido ha respondido que "a las víctimas se las dejaría en paz definitivamente haciendo memoria, dignidad y justicia con ellas". En su opinión, "eso está en las manos del PSOE en estos momentos, para corregir y parar con su voto" en el Senado la Ley que permitiría la conmutación de penas a presos de ETA.

Según ha defendido, el PP impidió, en su día, que se pudieran descontar penas cometidas en el extranjero a los reclusos de la banda a través de una disposición adicional que introdujo en la normativa "que ha tenido el visto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Unión Europea". "Conviene ir al fondo del tema y parar el despropósito y la indecencia", ha añadido.

A su juicio, de no ser así, los socialistas "van a posibilitar excarcelaciones aceleradas, adelantadas, de terroristas que tienen muchos asesinatos a sus espaldas y muchas penas que cumplir". "Si realmente hay una voluntad de estar con las víctimas, de verdad, de forma sentida y de forma sincera, es parando esa barbaridad", ha insistido, para acusar al PSOE de "hacer el juego sucio" a Bildu para que le apruebe los Presupuestos.

"UTILIZACIÓN" DE LAS VÍCTIMAS

Por último, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha señalado que "no se rebajan penas" a los presos, sino que se conmutan los años cumplidos en otro país, algo que está en vigor en el conjunto de la UE. En todo caso, ha denunciado que el PP ha sobrepasado "una línea roja", no solo en la utilización de las víctimas, sino "del dolor y de la muerte que durante tantos años generó ETA en este país".

"Lo llevan haciendo 40 años, el Partido Popular, utilizar ese dolor para sacar delitos políticos y es increíble que tantos años después de que ETA no exista, parezca que ETA está aquí gracias al PP", ha indicado. En su opinión, es "obvio" que los populares han hecho "un teatro para sacar réditos políticos".

En este momento, Garrido ha pedido respeto porque compañeros del PP han sido asesinados, a lo que Itxaso Asensio le ha dicho que también ellos quieren respeto porque se han exhibido fotos de víctimas socialistas para arremeter contra el PSOE, en alusión al portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

Asensio ha destacado que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, se ha comprometido a mejorar la comunicación con las víctimas, e implementar "políticas deslegitimadoras del terrorismo" y de reconocimiento de "la injusticia del daño causado".

Laura Garrido ha aprovechado, en ese momento, para decirle que ya lo pueden "explicar bien" porque San José ha concedido a presos de ETA "terceros grados sin cumplir los requisitos de perdón, arrepentimiento, colaboración con la justicia, y teniendo alguno de ellos causas pendientes".