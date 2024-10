Sánchez no contempla un SMI propio para Euskadi, como pide Bildu: "El Gobierno es quien fija el salario mínimo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles que la facultad de establecer el salario mínimo profesional corresponde al Gobierno central, ante la reclamación de EH Bildu de permitir a Euskadi disponer de un SMI propio. Sánchez ha precisado que el Estatuto de los Trabajadores "fija en el Gobierno de España la capacidad para decidir la cuantía del SMI previa consulta a los agentes sociales". "Y esta es la cuantía mínima que opera para todos los sectores de actividad en todos los territorios, un principio básico que, además, nos pide la Unión Europea, que es el de unidad de mercado", ha añadido. De esta forma ha respondido al diputado de EH Bildu Oskar Matute, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha preguntado a Sánchez si el Ejecutivo respetará los acuerdos que puedan alcanzarse en los marcos laborales vascos para la adopción de un salario mínimo propio en Euskadi. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "no solamente respeta, sino que también promueve y celebra los acuerdos entre los interlocutores sociales", para añadir que en la última modificación prevalecieron los convenios autonómicos respecto al de otros ámbitos. Sánchez ha indicado que el objetivo del Gobierno es que los salarios de los trabajadores sean cada vez más dignos y que sus condiciones de trabajo mejoren "en cualquier parte de España, tanto en Euskadi como en Castilla y León o Andalucía". "Pero no nos conformamos y, como ustedes, queremos seguir aumentando el poder adquisitivo de los ciudadanos y nos gustaría hacerlo como hasta ahora, por la senda del diálogo social y del acuerdo, porque creo que esa es la mejor manera de garantizar la prosperidad futura de nuestra sociedad", ha afirmado. Desde EH Bildu se han referido a que el secretario general de CCOO dice que el SMI no debe situarse nunca por debajo del 60% del salario medio y eso, ha dicho Matute, no se cumple ni en Euskadi ni en Navarra. El diputado ha mencionado también que el vicelehendakari socialista del Gobierno Vasco "está a favor de un salario mínimo que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco". Por ello, ha cuestionado a Sánchez "cómo van a conjugar esa disonancia".

