'Eutopía', el videojuego que detecta las capacidades del alumno para combatir el fracaso

Mónica Collado

València, 6 oct (EFE).- El videojuego 'Eutopía', de la empresa valenciana Zynergic, dedicada a la tecnología educativa, busca educar mientras los alumnos juegan, a la vez que ayuda a los docentes a detectar las capacidades que tienen para potenciarlas y así luchar contra el fracaso escolar.

Su creador, Ernesto Buñuel, detalla a EFE que su historia personal ha tenido mucho que ver en el desarrollo de su empresa porque con 6 años, en sus primeros deberes, le mandaron escribir una felicitación navideña y la escribió con todas las palabras al revés.

"Mi madre sospechaba que tenía dislexia y tenía lateralidad cruzada, confundía la izquierda con la derecha, por lo que era muy difícil tener una vida escolar normal y, por tanto, iba directo al fracaso escolar; mis padres se volvieron locos y yo hice de todo", recuerda.

"Convencí a mi madre de que me comprara una (consola de videojuegos) Nintendo y con el juego de Mario Kart, algo me hizo clic en la cabeza y empece a distinguir y entender lo que era la izquierda y la derecha y solucionar mi problema. Siempre me han gustado los videojuegos y me aprendí antes los nombres de los 151 pokemon que la tabla periódica" de los elementos, añade.

"Pensé cómo utilizar un videojuego para el aprendizaje y atacar el fracaso escolar a la vez que se evalúa la competencia, que es algo que desde 2021 obliga la ley en España. La manera en la que lo hacemos es mediante nuestro videojuego 'Eutopía'", explica mientras advierte sobre lo "preocupante" que es el alto porcentaje de fracaso escolar en España, por encima de la media europea" (del 13,6 % en 2023, según los últimos datos disponibles en enero de este año).

Para combatirlo, en 2006 se impuso la evaluación por competencias y en España se legisló en 2021; ahora es obligatorio valorar las competencias pero es "complicado para los maestros por falta de tiempo", apunta.

"Entonces se nos ocurrió combinar los videojuegos para el aula con tratar de ayudar a los docentes a evaluar a sus alumnos como se debería y solucionar este problema. Así creamos 'Eutopía'", cuenta Buñuel.

Se trata de un videojuego en el que los alumnos hacen deberes de las asignaturas de su curso para ir consiguiendo puntos con los que construir una aldea en la isla virgen que da nombre al producto.

"Mientras ellos trabajan en eso, la plataforma va guardando los datos de cómo trabajan para ver en qué es bueno cada alumno y detectar dónde tiene más habilidades o dificultades, como me pasaba a mí con la escritura, y con esto se genera un informe potente para los profesores de manera automática, con datos reales, frente a las entre diez y quince horas semanales de trabajo extra que les ocupa a ellos", valora su creador.

"La primera temática del juego es sobre construir tu aldea con recursos energéticos sostenibles, lo que permite hablar de transición energética", explica; en una segunda temática hablan de biodiversidad "para que los alumnos vayan descubriendo nuevas especies dentro de la isla y cómo funcionan los ecosistemas".

En una tercera temática, aún en fase conceptual, los alumnos crearán sus propias empresas y el tejido empresarial de su aldea: "Aprenderán sobre el emprendimiento, sobre los diferentes sectores y sobre las opciones laborales que tienen al salir al mercado".

El juego lo usarán este curso doce colegios, de los que once están en la Comunitat Valenciana y uno en el País Vasco, y de todos ellos, nueve son centros públicos.

Buñuel cree que podrán acabar este curso con su presencia en quince colegios y para el próximo, su objetivo es estar presentes en más centros, tener 10.000 alumnos y ampliar su presencia fuera de la Comunitat Valenciana.

'Eutopía' empezó en la ESO y ha ido "hacia adelante y hacia atrás": ahora está presente de tercero a sexto de Primaria, en la ESO y en ciclos básicos y algunos grados medios de FP.

"Para FP es muy interesante porque está muy orientada hacia la profesión, y entender en qué somos buenos es particularmente atractivo; es un campo en el que querremos crecer", añade para explicar que quieren hacer un juego para esta etapa "que hable más de temas del mercado de trabajo y de economía".

Al estar conectado al formato digital es "atractivo" para los alumnos, que tienen que hacer las actividades para conseguir puntos para seguir avanzando en el juego. "Esto les da una motivación más para hacer las actividades curriculares que tienen que hacer de todas formas", valora, y añade que algunos alumnos "han pedido más deberes para seguir jugando".

"A los alumnos les vuelve locos, pero a los profesores también les enamora por el ahorro de tiempo que les supone", afirma; respecto a otras plataformas que existen de materias concretas, 'Eutopía' logra "una evaluación a lo largo de todas las asignaturas" y ofrece "un informe completo de todas las competencias del alumno".

Creada en marzo de 2022, la empresa entró en los programas de aceleración de Lanzadera que, según Buñuel, les "ha cambiado la vida" porque "ha permitido construir todo esto".

Explica que ahora forman parte de la aceleradora valenciana como "residentes", una nueva figura que permite a las empresas que han finalizado los programas quedarse dentro de la comunidad de forma muy asequible". EFE

(foto)