Sito Alonso, técnico del UCAM CB: "No hay otro protagonista que el público"

Murcia, 5 oct (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, valoró el esfuerzo hecho por la hinchada grana en el encuentro de la Liga Endesa ganado por 89-83 en la prórroga ante el Surne Bilbao Basket tras ir 12 puntos abajo en el último cuarto (59-71) y remarcó que el apoyo recibido fue "determinante" para lograr el triunfo y que "no hay otro protagonista que el público".

El madrileño centró toda su rueda de prensa en hablar del apoyo de la hinchada en el Palacio de los Deportes y dejó claro que así lo haría.

"El trabajo que hizo la afición para ganar este partido fue maravilloso y es que no paró de animar y estoy enamorado de ella. La construcción de un verdadero proyecto depende de muchas cosas y una es la afición, que dio una lección impresionante y con estos aficionados cualquier cosa es posible. No puede haber otro protagonista que no sea el público", afirmó.

"Nunca había oído un tiro ensordecedor y la gente que viene aquí es magnífica", insistió.

"No voy a destacar nada de los jugadores pues hoy es el día de hablar del público, que nos lanzó hacia adelante y tenemos que darle las gracias de verdad porque no hay otro protagonista e hizo que el equipo jugase la prórroga con esa mentalidad que se vio", señaló.

"Ese apoyo fue determinante y sin él hubiéramos perdido por 20 puntos", terminó. EFE

