Helena Solà será la candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, con Bosch como secretario general

La primera asamblea de militantes de la lista 'Foc Nou' al congreso de ERC ha escogido este sábado a la exportavoz del partido en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Helena Solà como candidata a presidir la formación, con el exconseller de la Generalitat Alfred Bosch como secretario general. La candidatura ha hecho su presentación oficial ante la prensa este sábado en Barcelona, con los 24 integrantes que componen la lista, entre ellos, el portavoz de ERC en Sabadell (Barcelona), Gabriel Fernàndez, para vicepresidente de Cohesión y Emancipación Nacional, la única vicepresidencia que plantea la lista. En su intervención, Solà ha remarcado que 'Foc Nou' es crítico con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), a quien ha tildado de "presidente del 155", pero ha matizado que, en caso de ganar el congreso de ERC del 30 de noviembre, se centrarán en un primer momento en hacer cumplir el acuerdo de investidura. "Si se ha llegado a un acuerdo, lo que no haremos es reventar el acuerdo. Lo que haremos es fiscalizarlo y hacerlo cumplir", ha expresado. Solà ha destacado que, si 'Foc Nou' gana el congreso, será la primera mujer en presidir ERC, y ha añadido que en la candidatura no hay nadie que provenga de la dirección republicana actual. Respecto a la 'estructura B' dentro de ERC que presuntamente promovió controvertidas campañas de comunicación, como los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall y el Alzheimer, ha defendido hacer una "investigación a fondo", con una auditoría externa si hiciera falta. BOSCH: "QUE SE PREPARE" EL PSC Bosch, que también ha intervenido en el pacto, ha dicho al PSC "que se prepare" si 'Foc Nou' logra dirigir ERC, y ha remarcado que estarán encima para cumplir lo que ERC pactó con los socialistas para la investidura de Illa. "Si se ha hecho un pacto, el pacto se debe cumplir. Y si no se cumple el pacto, se ha acabado, se acabará esta relación, eso lo tenemos clarísimo", ha avisado, tras subrayar que su candidatura llega, textualmente, para dar un giro de timón en la formación. Asimismo, ha apuntado que "tiene la costumbre de hablar con todos", en referencia a las personas de otras candidaturas a dirigir ERC, que son, en sus palabras, compañeros de la misma causa, pero ha opinado que ha habido equivocaciones en el partido que se deben corregir, según él. CUATRO LISTAS SE DISPUTAN LA DIRECCIÓN Entre otros miembros de la lista 'Foc Nou', también están la concejala en Matadepera (Barcelona) y miembro del gobierno municipal, Anna Piñol, y el exportavoz adjunto del Parlament Jordi Orobitg. 'Foc Nou' es una de las cuatro candidaturas que se disputan el congreso de ERC el 30 de noviembre, a la que se suman una lista cercana a la actual secretaria general en funciones, Marta Rovira; una liderada por el expresidente del partido Oriol Junqueras; y otra crítica con la estrategia de pactos de la formación en los últimos años. Los militantes deberán votar a una de las cuatro candidaturas en el congreso del 30 de noviembre, aunque, en caso de que ninguna logre el 50% de los apoyos, se celebrará una segunda votación al cabo de 15 días con las dos listas más votadas, tal y como recogen los estatutos de ERC.

Compartir nota: Guardar