Santi Denia pide paciencia con Samu: "Es del 2004, tendrá un recorrido importante"

Las Rozas (Madrid), 4 oct (EFE).- Santi Denia, seleccionador español sub-21, pidió "tranquilidad" con Samu Omorodion, que tras brillar en el último mes en el Oporto se mantiene en su convocatoria y no ha sido llamado por Luis de la Fuente para la absoluta, convencido de que "tendrá un recorrido importante" en el futuro.

"Estoy encantado con Samu, ha venido a todas las convocatorias y estuvo en los Juegos donde se ha proclamado campeón. Hay que animarle a seguir trabajando como está haciendo, marcando goles y con ese trabajo que hace en el Oporto, tendrá muchas más opciones de venir con Luis (De la Fuente), pero pido tranquilidad. Es de 2004 y es futurible", aseguró en rueda de prensa.

Santi Denia confesó que en las conversaciones que mantiene con Luis de la Fuente, el seleccionador le pregunta por "cómo es en la convivencia" Samu, para manejar información que añadir a su rendimiento deportivo y valorar el momento de que de el salto a la absoluta.

De momento, se centra en sacar el máximo rendimiento en la sub-21 a un jugador que seguirá en los partidos ante Kazajistán, el 10 de octubre, y frente a Malta, el 15 del mismo mes, clasificatorios para la Europeo 2025.

"Habrá que tratar de sacarle lo mejor con nosotros. Cuando vino en la ventana de septiembre lo hizo con pocos minutos de juego, ahora los ha tenido más y estamos encantados de poder contar con él. El año pasado vino a todas las convocatorias de la sub-21, jugó nueve partidos y es oro olímpico. Estamos encantados con él", valoró.

"Pero es un chico del 2004 que va a tener un recorrido muy importante en la Federación. Cuando le toque venir con Luis le llegará, yo estoy encantado con su trabajo, es de los jugadores que más me une al grupo", añadió.

Santi Denia explicó una convocatoria con numerosas novedades para los dos próximos compromisos, en los que aseguró que el objetivo será ganar pese a estar ya clasificados para el Europeo, y ver nuevas alternativas con futbolistas.

"Queremos ver a más jugadores, hay seis cambios de la anterior convocatoria y en las próximas también habrá jugadores nuevos para preparar el escenario a futuro del campeonato de Europa", afirmó.

Ese escenario explicó el técnico, es para estar preparado ante lo que pueda ocurrir en un Europeo que coincide en fechas con la disputa del Mundial de Clubes y que le puede provocar no contar con jugadores habituales de su equipo.

"Tenemos la experiencia de los Juegos donde, no siendo una fecha FIFA, tuvimos que hacer varias composiciones. Es un escenario que estamos valorando a futuro porque lo de ahora igual no tiene nada que ver en mayo o junio en la fase final. Los clubes extranjeros no están obligados a dejarnos a los jugadores. Es una realidad con la que tenemos que convivir y por eso queremos ver a estos jugadores, ganar los dos partidos y conseguir seis puntos con los mejores para esta convocatoria", manifestó.

Con los problemas actuales con el calendario, Santi Denia defendió el 'espacio selección' y dio un dato significativo para los que acusan del desgaste del futbolista a las selecciones.

"Los seleccionadores no somos responsables del calendario, tenemos datos de la sub-21 con una media de minutos jugados con su club y lo jugado con nosotros es un 10%. El otro 90 es de los clubes. Hay que gestionar eso, ya se esta oyendo a los jugadores quejarse porque cada vez hay más partidos en el calendario. Desde la Federación pensamos que con diálogo y llegando a acuerdos es lo mejor para todos", defendió.

Y puso siempre por delante al jugador, incluso admitiendo que hay ausencias por descanso o deseo del futbolista. "Nosotros intentamos cuidar al máximo al jugador, respetando si quiere o no venir. Su salud es lo primordial. Desde ahí el calendario no lo hacemos nosotros y nuestra responsabilidad es traer a los mejores para conseguir resultados que nos van a exigir".

De las novedades de su lista, Santi Denia habló de los jugadores del Barcelona Pablo Torre y Marc Casadó que están teniendo protagonismo con Hansi Flick en el primer equipo.

"Pablo Torre ya ha venido bastante, ha jugado con nosotros, y Marc con su trabajo, su esfuerzo y lo bien que lo está haciendo con el Barcelona va a tener la oportunidad de venir. Ya lo había traído David Gordo cuando era más joven y estamos encantandos con su trabajo. Creemos que es un buen perfil para nosotros", valoró.

También se refirió a Hugo Bueno, que está brillando en el Feyenoord holandés. "Estuvo en la primera convocatoria, ha tenido algunos problemas físicos el año pasado cuando estaba en Inglaterra, le han cedido al Feyenoord y ya se le vio el miércoles jugar en Champions. Es un perfil que nos gusta, rápido, ofensivo que llega a línea de fondo. Le queríamos ver otra vez y está bien físicamente". EFE