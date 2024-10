Presidentes de CC.AA urgen negociar el sistema de financiación autonómica

O Grove (Pontevedra), 4 oct (EFECOM).- Los presidentes de varias Comunidades Autónomas (CC.AA), el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el dirigente de Canarias, Fernando Clavijo, han urgido la negociación del sistema de financiación autonómica en la mesa del Foro La Toja, celebrada este viernes en O Grove (Pontevedra).

Todos ellos han coincidido en que el acuerdo de financiación firmado con ERC no puede ser la base de la negociación multilateral del sistema y el jefe de la Xunta ha afeado a Pedro Sánchez que esté tratando de "ganar tiempo", algo que, a su juicio, está ocurriendo para al final "darnos algo que no va a tener ningún arreglo".

Prohens ha remarcado que quien tiene que "llevar la iniciativa" es el presidente del Gobierno y Clavijo ha señalado que con el proceder del Ejecutivo hasta ahora se crean "recelos", que, a su entender, en nada "convienen".

Clavijo ha elevado el tono para apuntar que cada Consejo de Ministros supone un "sobresalto" para los presidentes autonómicos, porque "no sabemos qué nos va a esperar". "La lealtad institucional está desaparecida. ¿Se puede gobernar en contra de los que estamos en el territorio?", ha deslizado. "Parece que no hay reglas del juego y todo vale", ha manifestado Clavijo al final, a modo de reflexión en términos generales.

La accesibilidad a la vivienda y la crisis migratoria han sido los otros dos temas de este encuentro.

Sobre la primera cuestión, cada zona ha planteado los problemas a los que se enfrenta y Prohens ha contado la "medida valiente" que ha propuesto de subir el impuesto de turismo sostenible en junio, julio y agosto y bajarlo el resto del año.

Acerca del segundo tema, la crisis migratoria, todos han coincidido en que no se puede dejar solas a las comunidades autónomas. Clavijo, que ha dicho que "tristemente batimos todos los récords", ha subrayado que "cuando algo es muy lógico y muy razonable, y no pedimos cosas estridentes, pues cuando no se alcanza un acuerdo" es porque no se quiere. EFECOM

