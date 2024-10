Un 32,8% de los pacientes de atención primaria esperan hasta 10 días para una consulta

Madrid, 3 oct (EFE).- Los pacientes que esperan entre 7 y 10 días para una consulta con su médico de familia suben casi cinco puntos desde el pasado mes de marzo hasta alcanzar un 32,8%, según la segunda oleada del Barómetro Sanitario que publica el CIS.

El barómetro, realizado en julio sobre una muestra de 2.607 entrevistas, también pregunta por la espera para la consulta del médico especialista. En este caso, sube 3,8 puntos el porcentaje de pacientes que esperan de uno a tres meses.

En la primera oleada del barómetro, realizada en el mes de marzo, el 37,8 % de los encuestados esperó de uno a tres meses para la consulta del médico especialista, mientras que en la segunda oleada, este porcentaje ha llegado al 41,6 %.

Pese a las demoras, mejora levemente el porcentaje de pacientes que está totalmente satisfecho con la Atención Primaria, que sube algo más de un punto hasta el 9,9 y mejora solo una décima quienes están muy contentos con las consultas de la especializada, hasta el 7,5.

Las urgencias del 061 y del 112 siguen siendo las mejor valoradas, igual que las urgencias en hospitales públicos y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos.

Para el 55,8 % de los encuestados el sistema funciona bien o bastante bien, mientras que un 28,7 % cree que "necesita cambios fundamentales, porque algunas cosas no funcionan". Un 14,9 % considera que "funciona mal y requiere cambios profundos".

El barómetro también desvela que el 49 % de la población piensa todavía que la sanidad se financia total o parcialmente con las cotizaciones del colectivo de trabajadores y solo un 46 % sabe que se financia con los impuestos.

La edición de 2024 incluye la percepción que tiene la población respecto a la igualdad en el trato en la sanidad pública.

Un 46,5 % piensa que se prestan los mismos servicios independientemente de la comunidad autónoma donde residas, si bien un 37,7 % considera que no hay equidad en los servicios recibidos según en qué territorio.

También revela el barómetro la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías. El 40 % de la población accede a su historia clínica electrónica, mientras que un 59 % aún no lo ha hecho y un 20 % no sabe usar internet o no tiene acceso a la red.

En cuanto a los datos sobre la salud mental, que en sí se recogen en esta encuesta sanitaria, un 19 % confiesa haber tenido que recurrir a un profesional sanitario en el último año por problemas de salud mental o por un malestar psicológico o emocional.

El 50 % refiere haber sido atendido en la sanidad pública, un 43 % en la privada y un 2,4 % en ambas. EFE