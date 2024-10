Consejera Madrid dice que no aceptarían "de ninguna manera" un cupo a la madrileña

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, no aceptaría "de ninguna manera" un cupo a la madrileña porque todas las comunidades son singulares, para remarcar que Madrid "es la región capital de España". Lo ha señalado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, donde ha indicado, parafraseando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que todas las comunidades son singulares pero hay que tener en cuenta que la de Madrid, "antes de todo, es España". "Nosotros somos la región capital de España", ha reiterado. La existencia de un cupo catalán "puede hacer mucho daño, pero no a Madrid, como dicen, sino al conjunto de España" porque "la tarta se hace más pequeña" con los recursos que recibe el Estado y que distribuye entre las comunidades autónomas. EL "EXPOLIO" "¿Quiénes van a ser los más perjudicados? Pues los que son receptores, que incluso en algún momento dado se van a tener que convertir en aportantes. Y además, para hacer frente a este expolio, que es un robo de la caja común, no va a quedar otra que aprovechen y nos suban los impuestos al conjunto de los españoles para que los independentistas sigan gastando en bajadas", ha vaticinado. Aparte de lo económico, Albert ha resaltado que lo más grave es que esto "es una manera de romper la soberanía nacional, de romper el modelo del 78 por la puerta de atrás, por la parte de la economía. De hecho se lo prohibieron en el Estatuto. Era la parte que era inconstitucional del Estatuto de Autonomía". La consejera ha resaltado que el Gobierno central "decidió quiénes eran sus socios" porque "ni siquiera han planteado grandes pactos con el principal partido de la oposición". "Simplemente la vicepresidenta (María Jesús) Montero nos ataca y ni siquiera con sentido", ha lamentado. "ESPERO NO MORIR DE ÉXITO" Albert ha pasado a poner el foco en las inversiones extranjeras con sede en Madrid. "Yo siempre le digo a la presidenta que espero no morir de éxito porque si uno ve cuál es la inversión extranjera, a pesar de que cae año tras año en España, nosotros cada vez recibimos una cantidad mayor", ha asegurado. En lo acumulado hasta septiembre, la Comunidad "ha recibido el 75% de toda la inversión extranjera", que además está aportando industria de alto valor añadido. "Hay una serie de sectores estratégicos que nosotros simplemente hemos detectado. Sabemos que existen y cada uno invierte en donde estima que va a obtener mayor rentabilidad", ha explicado. La consejera incluso ha señalado a industrias que están en "un momento de esplendor", como la creativa, todo lo relacionado con inteligencia artificial, la farmacéutica y la biofarmacéutica o la automoción en relación con la movilidad.

