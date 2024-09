El TJUE se pronuncia el viernes sobre acuerdos comercial y de pesca de la UE con Marruecos

Bruselas, 30 sep (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este viernes sobre el acuerdo comercial y el pacto pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, según figura en una actualización de la agenda de la corte hecha este lunes.

El pasado mes de marzo, una abogada general de la corte con sede en Luxemburgo avaló el acuerdo comercial, pero se inclinó por anular el pesquero al considerar que el primero trata el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como "separados y distintos" de Marruecos y el segundo no.

Aunque las conclusiones de un abogado general no son vinculantes, la corte con sede en Luxemburgo las tiene en cuenta en la mayoría de ocasiones cuando dicta sentencia.

El acuerdo firmado por la UE y Marruecos en 2019 amplía el trato arancelario preferencial permitido por el acuerdo de asociación entre las partes también a los productos originarios del territorio del Sáhara Occidental.

Ese mismo año el Frente Polisario pidió su anulación, ya que consideraba que el Consejo (los Estados miembros de la UE) no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y en una sentencia de 2021, el Tribunal General anuló la decisión por la que fue aprobado.

La abogada general discrepó el pasado mes de marzo del Tribunal General (primera instancia de la Justicia europea) y consideró que "erró" al aceptar el recurso de nulidad del Frente Polisario.

Recordó que, según el Derecho Internacional, una potencia administradora puede celebrar, en determinadas circunstancias, un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo, como es el caso del Sáhara Occidental.

Añadió que la UE no está obligada a obtener el consentimiento directo del pueblo saharaui para aprobar el acuerdo comercial con Marruecos, ya que, dada la situación actual de la ex colonia española, "ese pueblo no puede consentir por sí solo la celebración de un acuerdo internacional relativo a su territorio".

La misma abogada general pidió a la corte que anule la decisión del acuerdo pesquero con Marruecos porque no tratar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como "separados y distintos" de Marruecos.

Se refirió al acuerdo de colaboración pesquera sostenible y el protocolo para su implementación, firmado entre el Consejo (en nombre de la UE) y Marruecos en enero de 2019.

En junio de ese año, el Frente Polisario pidió al TJUE su anulación en representación del pueblo del Sáhara Occidental.

El tribunal preliminar, en una sentencia dictada de septiembre de 2021, anuló la decisión por la que se estableció el acuerdo pesquero, pero ese año la Comisión Europea y el Consejo recurrieron ese fallo judicial.

En sus conclusiones de marzo, la abogada general propuso al TJUE desestimar los recursos y confirmar la sentencia del tribunal preliminar, aunque por motivos diferentes a los dados por esta última. EFECOM