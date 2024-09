Valverde: "El gol ha sido de rebote pero ellos han hecho una buen jugada"

Bilbao, 29 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, lamentó el desgraciado gol del empate que encajó su equipo en el tiempo añadido que le impidió sumar los tres puntos que acariciaba tras la diana de Mikel Jauregizar, pero reconoció que en ese tanto, "aunque ha llegado de rebote", el Sevilla hizo "una buena jugada".

"Cuando empatas, si empatas tú te quedas con mejor sabor de boca, como nos pasó el otro día (en Roma, también 1-1), que si te empatan. Ves algo medio ganado y se te empata", señaló.

Para Valverde el de esta tarde en San Mamés "ha sido un partido muy disputado", en el que "ellos han empezado muy bien y han tenido oportunidades para adelantarse". "Nosotros hemos aguantado y después hemos estado mejor media hora en la primera parte. Luego en la segunda la idea nuestra era matar el partido y la de ellos lograr el empate", apuntó.

Ha sido "una pena, porque se nos han escapado puntos en casa por circunstancias extrañas en los últimos partidos", destacó, y recordó también el 0-1 del Atlético de Madrid en La Catedral de hace unas semanas.

De todos modos, también aseguró que "el Sevilla es un gran equipo, no se ha rendido nunca y hay que seguir"

Respecto a la expulsión de Julen Agirrezabala, que cambió el partido al final, Valverde no quiso posicionarse en si era merecida o no y tampoco sabe "si se puede presentar un recurso o no" para que se la retiren.

"Cada uno lo ve desde su punto de vista. Para nosotros no es expulsión, Julen toca balón y el balón sale rebotado hacia afuera, aunque es verdad que luego le toca al jugador. En mis tiempos si tocabas el balón era un salvoconducto para que luego no pasara nada. Pero si lo han pitado ellos sabrán. Hay dos árbitros, uno en el campo y otro en el VAR, lo han estado chequeando y dicen que es expulsión", reflexionó. EFE