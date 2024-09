Torres reivindica "otra forma de gobernar" en Canarias y afirma que han sobrado "años y años de bronca"

El Comité Regional del PSOE Canarias, reunido este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, ha aprobado la gestión de la Comisión Ejecutiva liderada por el secretario general y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El informe, correspondiente a este año y presentado por la secretaria de Organización, Nira Fierro, ha recibido el apoyo unánime del máximo órgano entre congresos de las y los socialistas canarios. En su intervención, Torres ha reivindicado "otra manera de gobernar" frente a quienes "únicamente velan por sus intereses partidistas". Lo ha dicho en alusión al desencuentro político que está acompañando la gestión del fenómeno migratorio y también en un análisis posterior sobre el balance del Gobierno de Coalición Canaria y PP en Canarias. "Somos un partido de Estado porque ponemos primero a la gente que a las ventajas partidarias. No queremos llegar a los gobiernos a cualquier precio ni beneficiarnos de cualquier cosa", ha manifestado el líder socialista, subrayando la necesidad de "una política útil", basada en el diálogo y en el consenso, capaz de mejorar la vida de las personas. "Si los líderes vamos a la bronca, ¿qué podemos aspirar de quienes nos siguen? A esta tierra le ha sobrado años y años de bronca. Quizás por eso estamos en los últimos puestos en productividad desde los años 90, desde los últimos años de Jerónimo Saavedra como presidente. Quizás por eso la renta per cápita de nuestra comunidad es la que es. Quizás por eso se habla siempre de que nos maltratan de Madrid en vez de conseguir cosas, negociando con Madrid, como hicimos nosotros", afirmó el líder socialista. Torres ha querido recordar los buenos resultados obtenidos por la formación en Canarias en las últimas convocatorias electorales, caso de las Europeas del pasado mes de junio: "Y eso es, compañeras y compañeros, porque la gente tiene criterio, porque no tragan con ruedas de molino, porque saben lo que hay en sus casas y en sus familias, porque ven las maneras de gobernar. Nosotros nunca nos escondimos ante un problema". EL HIERRO: SOLIDARIDAD Y DOLOR COMPARTIDO Torres se refirió a la tragedia ocurrida este sábado en las costas de El Hierro: "Demuestra que estamos ante una de las rutas más peligrosas del mundo y que el fenómeno migratorio es un drama. Desde aquí el dolor compartido con estas personas que han perdido su vida intentando buscar una mejor, que han perecido en el mar, una desgracia". "Vienen en esas pateras y cayucos, sin moverse durante días sus cuerpos no reaccionan si caen al agua. Se ha intentado hacer lo máximo por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un drama y no un problema como algunos quieren plantear", añadió. Fierro, por su parte, ha aprovechado para enviar un mensaje de apoyo y cariño al equipo de Marco González, alcalde socialista de Puerto de la Cruz hasta el pasado mes de agosto, en el que una moción de censura forzó el cambio en este municipio de Tenerife. Además, ha felicitado al nuevo alcalde socialista de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, y a José Déniz, primer teniente de alcalde en San Mateo. La secretaria de Organización ha anunciado que en próximas fechas será convocado un nuevo Comité Regional para cerrar la convocatoria del 15º Congreso del PSOE Canarias, previsto para los primeros meses de 2025 en la isla de Tenerife. --

Compartir nota: Guardar