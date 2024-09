Enric Mas: "El Mundial es una ocasión muy especial y tengo ganas de ir a por ello"

Madrid, 27 sep (EFE).- El ciclista Enric Mas, uno de los integrantes del combinado nacional para el Mundial de Zurich, declaró que esta competición "es una ocasión muy especial" y remarcó sus ganas de ir "a por ello".

"El Mundial es una ocasión muy especial, lo afronto con mucha ilusión y tengo ganas de ir a por ello el domingo. Es un recorrido duro, hay que pensar que cuando llevemos 200 km aún quedaran 70 km sobre un circuito muy exigente en el que tendremos que tratar de disfrutar del buen equipo que tenemos y del buen estado de forma en el que nos encontramos", expresó Mas, tercero en la Vuelta a España 2024, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En Zúrich, España presenta un ‘ocho’ compuesto por Enric Mas, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Pello Bilbao, Mikel Landa, Oier Lazkano, Alex Aranburu y Roger Adriá que estarán dirigidos por Pascal Momparler para la prueba de línea élite de este domingo.

"Hemos entrenado bien, hay buen ambiente y creo que llegaremos todo en buena forma. Tenemos un buen equipo, creo que podemos hacerlo bien, así que lucharemos a tope el domingo por hacerlo lo mejor posible", reconoció Carlos Rodríguez que habló sobre el recorrido.

"Me hubiera venido mejor un circuito con subidas más largas, no tan cortas, que quizá se adaptan mejor a corredores que brillan en clásicas, pero aun así lo he preparado bien e intentaré hacerlo lo mejor posible", afirmó.

El recorrido, que contará con 274 kilómetros y 4.500 metros de desnivel acumulado, tendrá la salida en Zúrich y atravesará Buch am Irchel y subirá Kyburg y Binz antes de entrar en el circuito que definirá la carrera y al que los ciclistas darán siete vueltas.

Por su parte, Juan Ayuso, que viene de acabar en vigesimosegunda posición en los Juegos Olímpicos de París y de concluir quinto en la general del Tour de Luxemburgo, remarcó que al no participar en la Vuelta a España ha tenido más tiempo para su preparación y subrayó "lo bonito" que es representar al combinado nacional.

"Al no hacer la Vuelta sí que he tenido tiempo para enfocarme en el Mundial y todas las carreras que he hecho estas últimas semanas ha sido a modo de preparación. He tenido experiencias bonitas con la selección y siempre es bonito representar a tu país y más en un recorrido así", indicó. EFE