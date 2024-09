El presidente de La Rioja expone a Sánchez sus demandas pero no aborda la financiación

Madrid, 27 sep (EFE).- El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha reunido este viernes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha trasladado las demandas de su región pero con el que no ha abordado el tema de la financiación autonómica.

Capellán es el quinto presidente autonómico que visita la Moncloa dentro de la ronda de reuniones con los líderes autonómicos que Pedro Sánchez está celebrando en el contexto del acuerdo para una financiación singular en Cataluña.

Tal y como ha expresado en rueda de prensa, Capellán defiende la línea de otros presidentes autonómicos del PP que le han precedido en los citados encuentros, como Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) y, esta misma mañana, María José Saenz de Buruaga (Cantabria): la financiación autonómica debe decidirse de modo multilateral.

Sin embargo, no ha discutido este asunto este viernes en su encuentro con Sánchez: “En la medida en que entiendo que la financiación debe discutirse en un foro multilateral y por tanto no era esta la ocasión, no hemos hablado de ello”, ha explicado antes de concretar: "Hemos hablado bilateralmente de las cosas que sí se deben hablar bilateralmente".

"Sánchez no ha planteado la cuestión de la financiación, yo sí, pero solamente en el contexto de la financiación de la dependencia y del incremento de los gastos, cuando he dicho que es lógico que me oponga a un acuerdo que merma los recursos disponibles para los riojanos", ha relatado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado en rueda de prensa que el tema de la financiación no se ha abordado en la reunión entre ambos dirigentes, en la que él no ha estado presente, y ha agradecido a Capellán su postura "cordial, afable y constructiva". EFE