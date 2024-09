Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG se unen a Compromís para llevar al Constitucional la ley educativa de Mazón

Compromís ha recabado la firma de diputados de Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa de la Generalitat valenciana que preside el 'popular' Carlos Mazón. La presentación del recurso desde el Congreso requiere el aval de al menos 50 parlamentarios y ni siquiera todo el grupo parlamentario de Sumar alcanzaba esa cifra. Para los firmantes, la ley del Ejecutivo valenciano va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía valenciano, en la Constitución Española y diversas leyes educativas de rango superior. "Obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales", censuran en un comunicado, recogido por Europa Press. Asimismo, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad valenciana ya rechazó una de las medidas incluidas en esta norma porque permitir que cada alumno pueda elegir la lengua en la que quieren hacer los exámenes "atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehícula una asignatura". Los diputados, que se han concertado en la Puerta de los Leones del Congreso para presentar su denuncia, consideran, además, que la ley impulsada por PP y Vox permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas. EL CASTELLANO YA ESTÁ GARANTIZADO En declaraciones ante los medios, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha lamentado que "una vez más" el Gobierno de Mazón vaya "en contra de la lengua propia" en materia de educación cuando es un "derecho fundamental de todos". "No podemos quedar impasibles ante este Gobierno de la vergüenza", ha reiterado y cree que este recurso supone un mensaje "muy claro" para el PP. Desde Sumar, el diputado Nahuel González, ha respaldado estas palabras censurando al PP por "vivir constantemente en retrocesos" y ha puesto como ejemplo de ello también la Ley de Concordia que quieren impulsar los 'populares'. Por último, ha tomado la palabra la dirigente de Podemos María Teresa Pérez quien ha reiterado que la ley de Mazón "no tiene nada que ver con la libertad educativa" y solo consigue "más discriminación" porque el castellano está "perfectamente garantizado" en las escuelas.

