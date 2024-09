El PP exige a Óscar López dejar de "tapar la corrupción" de Sánchez y el ministro les acusa de "lanzar bulos"

El diputado del PP Eduardo Carazo ha pedido este miércoles al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que dedique "más tiempo" a las funciones de su ministerio en vez de a "tapar la corrupción" del presidente Pedro Sánchez, a lo que el dirigente socialista ha replicado calificando a los 'populares' de oposición "menguante" y "acostumbrada a lanzar bulos". En concreto, Carazo ha usado la sesión de control al Gobierno para conocer las competencias de López al frente del ministerio, ya que, según ha dicho, desde que fue nombrado ministro ha dedicado la mayoría de sus publicaciones en la red social X para "dar retweets al gran jefe" --en referencia a Sánchez-- o para lanzar "ataques" al PP, en vez de a publicaciones dedicadas a su propio ministerio. "Si no dedica tiempo a lo digital ni a la función pública, ¿cuáles son sus verdaderas competencias? Porque lo de digital no se refiere a dar contratos a dedo a los amigos de Begoña como hacían ustedes en la Moncloa, es otra cosa", ha reprochado y ha insistido a López para que aclare si entre sus competencias está "tapar la corrupción" o coordinar junto a Santos Cerdán el "espionaje" por parte del PSOE a "jueces y periodistas". EL EXPOLIO DE FEIJÓO EN LA XUNTA Ante estas palabras, el ministro socialista ha defendido su gestión como titular de Transformación Digital y Función Pública cargando contra los recortes que hizo el PP en esta materia y reivindicando su gestión de los Fondos Next Generation para digitalizar y modernizar la administración y atraer inversión extranjera. Tras esto, el diputado Carazo ha querido insistir nuevamente al exjefe de gabinete de Sánchez pidiéndole que explique si es un "bulo" que el ministerio de Transportes "se convirtió en el centro de una trama de comisiones" durante la pandemia o que "la señora Begoña Gómez firmó cartas de recomendación a empresarios a los que luego el Gobierno contrataban". "Sabemos que la norma de su gobierno es atacar a las decisiones judiciales, pero haría bien dedicándole más tiempo a su ministerio porque lo de tapar la corrupción de Sánchez nunca será suficiente", le ha recomendado y le ha advertido de que el jefe del Ejecutivo "en cualquier momento le puede llevar al desastre". Por su parte, López ha utilizado su última intervención para tildar de bulo las afirmaciones vertidas por el diputado del PP y, en cambio, dar por probado el "expolio al que estaba sometida la Junta de Galicia con la prima y con la hermana" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y ha concluido cargando contra la bancada 'popular' por ser una oposición "desnortada" y "menguante" que, a su juicio, está "acostumbrada" a lanzar bulos contra los demás, pero luego "no admiten que el Gobierno les pueda contestar sin descalificaciones y siempre con datos y hechos".

