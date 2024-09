Junta afirma que la retirada del techo de gasto refleja "debilidad del Gobierno, sometido al chantaje" independentista

El Gobierno andaluz ha considerado que la decisión del Ejecutivo nacional de retirar este martes la tramitación en el Congreso de los Diputados de la senda de estabilidad presupuestaria ante la falta de apoyos refleja su "debilidad", ya que está sometido al "chantaje del independentismo". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado que la retirada del techo de gasto es la demostración de que el Gobierno de Pedro Sánchez es "débil" e hizo un acuerdo de investidura con otros partidos, pero no de legislatura. Asimismo, ha indicado que es "bochornoso" que el pasado fin de semana, dirigentes del PSOE se hayan tenido que desplazar a "Suiza para rogarle a (Carles) Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que España tenga presupuestos" en 2025. "Eso es una vergüenza. Y eso lo estamos viendo todos. Lo que está ocurriendo es fruto de la debilidad de un Gobierno sometido al chantaje del independentismo, ni más ni menos", ha recalcado España. De otro lado, tras las manifestaciones del presidente catalán y primer secretario del PSC, Salvador Illa, el pasado fin de semana en la Fiesta de la Rosa, relativas a que no pueden dar lecciones de "solidaridad" los que bajando impuestos reclaman más recursos, España ha indicado que la solidaridad "es un principio que viene recogido en la Constitución y las rebajas fiscales las aplicamos en el ámbito de nuestras competencias porque, precisamente, las comunidades tenemos competencias para bajar los impuestos". Ha indicado que cuando la Junte reclama una "mayor financiación para Andalucía", no se está pidiendo "ninguna limosna", sino que estamos "reclamando justicia", porque esta tierra recibe "183 euros menos que la media" por habitante y, concretamente, un andaluz recibe 214 euros menos que un ciudadano de Cataluña. Carolina España ha planteado qué tiene que ver esa situación "con bajar los impuestos". "Nosotros bajamos los impuestos porque entendemos que es una política fiscal adecuada y queremos que los ciudadanos no estén asfixiados, como sí están asfixiados con las subidas fiscales del Gobierno central", ha señalado. Ha insistido en que la Junta no está reclamando "limosna a nadie", sino que Andalucía reciba lo que le corresponde, y ha recordado los 1.500 millones de euros que dejan de llegar anualmente con el actual sistema de financiación. "A Cataluña no le faltan esos 1.500 millones porque recibe financiación por encima de la media y aún así, tiene mucha más deuda y mucho más déficit que Andalucía", ha apuntado la consejera. Asimismo, ha manifestado que "lo que no es solidario es que los andaluces y el resto de españoles tengamos que pagar, con una subida de impuestos, gastos como el de las embajadas de Cataluña" ni que se esté planteando que Cataluña se quede con el cien por cien de los ingresos tributarios. "Lo que no es solidario es que el resto de españoles tengamos que pagar con nuestros impuestos la fiesta del independentismo, que lo único que quiere es la independencia fiscal y separarse de España", ha indicado Carolina España.

Compartir nota: Guardar