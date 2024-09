Marlaska "desconoce" las preguntas de Ábalos y reitera la "plena legalidad" de Interior durante la Covid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este lunes que "desconoce" la batería de preguntas presentadas en el Congreso por el exministro socialista José Luis Ábalos y ha reiterado que los contratos de mascarillas y la actuación de todos los funcionarios de su departamento ministerial durante la pandemia se realizaron dentro de la "plena legalidad". "Sólo puedo confirmar o ratificar la plena legalidad de la actuación de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones que se plantearan dentro de lo que era el COVID", ha indicado a preguntas de la prensa durante la celebración del Día de la Merced en León. "Todas las preguntas serán contestadas oportunamente", ha señalado Grande-Marlaska al ser cuestionado por la participación de un guardia civil que controlaba los accesos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente de este departamento. El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, ha registrado un escrito de 13 páginas en el que pide explicaciones al actual titular de Transportes, Óscar Puente, por la auditoria que encargó sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, criticando que haya actuado "juez y parte". Además, Ábalos aconseja revisar el papel jugado por el Ministerio del Interior en el denominado como 'caso Koldo', subrayando que la auditoría menciona las visitas que hacía Víctor de Aldama a Transportes pero no menciona "las visitas no registradas de empresarios". En este sentido, apunta al papel que jugó en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido en el 'caso Koldo', en referencia a Rubén Villalba. Ábalos quiere saber por qué en el caso de Aldama la auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y el área de Seguridad ni tampoco en esas "visitas no registradas" del citado guardia civil, por qué la oficialía le habilitó para entrar a una dependencia donde se guardaban las mascarillas de Transportes, por qué se le facilitaron unas llaves de esa dependencia y qué superior jerárquico autorizó al oficial mayor a dárselas. Asimismo, pregunta cuántas de esas mascarillas salieron con destino a otros organismos de otros ministerios, en concreto cuántas se llevaron al de Interior y a qué organismos, si hubo registro del despacho de ese material en el departamento de Fernando Grande Marlaska y si pagaron por él. También destaca que no se ha entrevistado para la auditoría al responsable directo del control y registro de acceso que es el jefe del área de Seguridad en 2020 y 2021, que dependía de la Oficialía Mayor, a su vez dependiente de la Dirección General de Ordenación e Inspección (autora de la auditoría).

