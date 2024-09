López Miras cree que "sobran los motivos" para manifestarse contra el cupo catalán e insiste en la multilateralidad

El presidente de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha subrayado este lunes que "sobran los motivos" para salir a la calle a manifestarse contra el pacto fiscal de Cataluña y ha reclamado que la reforma del sistema de financiación autonómica tiene que hacerse "de forma multilateral, todos juntos sentados en la misma mesa". "La gente tiene derecho a manifestarse y a expresarse, y desde luego mucho más si hay algo o alguna decisión del Gobierno que les perjudique", ha señalado el mandatario regional a preguntas de los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Para López Miras, el Gobierno de Pedro Sánchez va a tomar con el cupo catalán una decisión que "discrimina, rompe la igualdad y quita recursos para dárselos a unos pocos". "Por tanto, yo creo que son motivos más que suficientes para que la gente desde luego exprese en la calle su rechazo a una decisión que les va a perjudicar en el día a día de sus recursos, para la sanidad, para educación o para políticas sociales", ha expuesto. El dirigente murciano también se ha pronunciado sobre la reunión que tendrá con el presidente del Gobierno la semana próxima en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos. López Miras ha indicado que no cree que Sánchez les cite para escucharles o para resolver las cuestiones que tienen los presidentes regionales, sino que lo hace "empujado por esa maraña en la que se ha metido, por esa treta, por esa financiación singular con Cataluña, porque no llevaba ya la iniciativa en cuanto a la reforma del sistema de financiación". "Sánchez se puede sacar un as de la manga en cualquier momento, pero desde luego está claro que no es para una reforma del sistema de financiación, que no es porque le interese esa cogobernanza que no ha existido durante los últimos cinco años", ha criticado En este sentido, ha lamentado que después de enviarle veinte cartas en cinco años, Sánchez "no ha mostrado ni una sola voluntad" de reunirse para hablar de asuntos "tan importantes" como la necesidad de un Pacto Nacional del Agua, el trasvase Tajo-Segura, el Mar Menor o infraestructuras importantes. "Y ahora de pronto le surge ese afán esa voluntad de poder reunirse con todos los presidentes", ha cuestionado, antes de defender que en el Partido Popular tienen claro que la igualdad, la justicia y la solidaridad deben ser los pilares de la reforma del nuevo sistema de financiación. López Miras ha manifestado que la reforma de la financiación tiene que ser "de forma multilateral, todos juntos sentados en la misma mesa". Al respecto, ha subrayado que "sin duda" tiene que debatirse sobre ello en la Conferencia de Presidentes, porque "no se puede reformar un sistema de financiación para todos los españoles sin que estén los representantes de todos los territorios sentados en la misma mesa".

