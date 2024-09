Cada euro de incentivos a rodajes internacionales genera un retorno de 9, según un estudio

Madrid, 22 sep (EFE).- Cada euro invertido en incentivos para atraer rodajes internacionales entre 2019 y 2022 generó un retorno de 9 euros en términos de valor añadido bruto (VAB), según un estudio presentado este domingo por Spain Film Commission en el marco del Festival de San Sebastián.

El análisis, realizado por la consultora Olsberg SPI, recopila información de 165 producciones internacionales acogidas a los incentivos fiscales en ese periodo, que generaron un gasto total de más de 1.320 millones de euros y un mínimo estimado de 1.800 millones en aportaciones del VAB -una medida de contribución al PIB-.

El objetivo del estudio era analizar el impacto que ha tenido el plan del Gobierno Spain Audiovisual Hub, lanzado en 2021 con un presupuesto de 1.603 millones de euros, con el fin de aumentar los niveles de producción audiovisual en España en un 30% para el año 2025.

En concreto se centra en cómo la promoción pública de inversiones en el sector audiovisual, en este caso en forma de deducciones fiscales a producciones extranjeras, genera "un efecto multiplicador beneficioso en la economía española".

El estudio indica que el 70% del gasto no se habría realizado en España de no haber existido el incentivo internacional y que el impacto económico no se limita al gasto directo en la industria estrictamente audiovisual, sino que se extiende por todo el tejido productivo.

Como ejemplo se menciona el caso de una película de alto presupuesto analizada en la que el 74% del gasto en producción se destinó a otros sectores, como la construcción, la hostelería, el transporte y servicios municipales y una serie de televisión de alto presupuesto, en la que el 54% del gasto se dirigió a otros sectores.

Los rodajes analizados generaron o sustentaron una media de 7.080 empleos equivalentes a tiempo completo cada año en toda la economía española durante el período 2019-2022. De ellos, aproximadamente 1.300 fueron directamente generados por las producciones, mientras que los restantes 5.780 se derivaron de los impactos indirectos e inducidos.

La remuneración total acumulada para los empleados que trabajaron en producciones internacionales incentivadas fue de 989,9 millones de euros, lo que representa el 55% del total del impacto en el Valor Agregado Bruto durante el período de estudio.

De esta cantidad, 243,2 millones de euros se atribuyen directamente a los trabajadores involucrados en esas producciones y 746,7 millones de euros se distribuyeron a través de impactos indirectos.

El impacto se concentra en cuatro comunidades: Madrid (194,8 millones de euros), Cataluña (119,8) y Andalucía (95,3), las más pobladas, a las que se ha unido Canarias (106,3), gracias a un régimen de incentivos más favorable.

Pero se extiende también a otros territorios como Cantabria (35,6 millones), Baleares (38,3) la Comunidad Valenciana (28,2), Castilla y León (16,8), Extremadura (12,1), Castilla La Mancha (6,8), Aragón (5,4).

Durante el acto de presentación del estudio la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, calificó de "espectaculares" sus resultados.

"No es el éxito de un gobierno sino de toda la sociedad española que el sector audiovisual sea un verdadero motor de crecimiento y generación de empleo", señaló.

Los incentivos a rodajes internacionales, desde 2015

El presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado, recordó que el incentivo fiscal específico para rodajes internacionales en España fue creado en 2015 por el entonces ministro Cristóbal Montoro, de una forma aún "rudimentaria" que desde entonces ha ido mejorando para hacerse más competitivo.

El incentivo ofrece una deducción del 30% sobre el primer millón de euros invertido y un 25% sobre los gastos adicionales con un límite máximo de 20 millones de euros por producción en el caso de largometrajes y de 10 millones de euros por episodio de serie.

En Canarias, debido a su régimen fiscal especial, la deducción es del 54% en el primer millón de euros y del 45% para los gastos adicionales, con un límite de 36 millones de euros por largometraje y 18 millones de euros por episodio de serie.

Otras comunidades autónomas, como Navarra o el País Vasco, también han desarrollado sus propios incentivos.EFE

mt/jlg