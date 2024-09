PSOE C-LM celebrará el 18 y 19 de enero su Congreso Regional: "Nuestro deseo es que Page siga siendo el líder"

El PSOE de Castilla-La Mancha celebrará su XIII Congreso Regional los días 18 y 19 de enero, previsiblemente en Toledo, tal y como ha aprobado por aclamación este sábado el Comité Regional del PSOE, durante el que los socialistas han trasladado de forma unánime al actual secretario general, Emiliano García-Page, que no conciben "otra opción" que la suya al frente de la Secretaría General. Así lo ha adelantado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del Comité Regional en la capital regional, presidido por el presidente regional y secretario general de los socialistas castellanomanchegos y al que han asistido más de 400 personas. Preguntada sobre la posible candidatura de García-Page, Maestre ha señalado que el socialista "ha sido muy prudente y no se ha pronunciado" durante el cónclave, porque es "muy respetuosos con los procedimientos" y el calendario de presentación de candidaturas "ni siquiera está aprobado", aunque ha admitido que desde el PSOE regional intuyen "que el presidente podría estar en condiciones de dar el paso". Y más, ha recalcado, "viendo cómo el liderazgo de Emiliano García-Page va creciendo en cada momento y el respaldo social, electoral, pero sobre todo social, en la calle", donde la "fuerza y potencia" de la ciudadanía "impulsa" a los socialistas. "Nuestro anhelo y nuestro deseo es que siga siéndolo y así lo hemos hecho palpable y verbal en la reunión", ha destacado. Sobre la posibilidad de que, no obstante, hubiera más candidaturas a la Secretaría Regional del PSOE, Maestre ha sido clara al afirmar que no está en sus previsiones "ahora mismo", aunque si sucediera lo aceptarían "con el mayor de los respetos". "MUCHO" DEBATE DE IDEAS Tras el Congreso Regional de enero, se desarrollarán "en cascada" a nivel local el resto de procesos congresuales, hasta el 30 de junio, siendo estos unos meses en los que se hablará "mucho" de las ideas, y de "seguir planteando a la sociedad un proyecto político que en estos entendemos que es fundamental", un "proyecto político solvente, y el único en este país que ofrece soluciones a los ciudadanos" basado en "la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el Estado del Bienestar". "Nuestro objetivo es seguir respondiendo a las exigencias de los ciudadanos pero actualizarnos", ha comentado Maestre, que ha confirmado que este proceso congresual hablará sobre todo de las ideas "porque es lo que tenemos que actualizar, y tenemos que abordar el proceso a largo plazo sobre cuál tiene que ser nuestro ideario, nuestra hoja de ruta, nuestra agenda política", y ello "sin faltar a nuestra base ideológica". Como ha detallado, las "realidades sociales, los políticos, no solo nacionales, sino también internacionales, nos ofrecen abrir más el espectro político y por eso se prevé un proceso, un periodo de largas conversaciones y debates políticos sobre la España que tenemos y el proyecto político que tenemos" Se ha mostrado confiada en los que los actuales liderazgos serán renovados en las citas que se avecinan, y aunque el calendario "todavía está por aclarar" en algunos términos, ha avanzado que previsiblemente próxima semana se conocerán las distintas fechas, una vez coordinadas todas las estructuras. CONGRESO FEDERAL Por otro lado, sobre cómo afronta el PSOE regional el XLI Congreso Federal del PSOE de Sevilla, ha señalado que el actual secretario general, Pedro Sánchez, "ha de seguir siendo nuestro secretario general". De hecho, durante la reunión de este sábado, los socialistas castellanomanchegos están procediendo a la firma de avales "para darle nuestro respaldo incuestionable, inequívoco, y estamos trabajando en ello". No obstante, ha abogado por celebrar un debate de ideas también en este ámbito, tras "revisar en una sociedad cambiante qué demandan los ciudadanos, cuáles son los problemas que hay encima de la mesa", algunos de los cuales se resuelven con leyes y otras veces "con medidas que han de venir acompañadas por la financiación adecuada". En este sentido, ha asegurado que el debate de la financiación que ahora está encima de la mesa no es nuevo, "tiene más de una década". "No es un invento, ni un titular, ni un idioma, ni una reivindicación de moda", es una reivindicación especialmente de esta Comunidad Autónoma desde hace mucho tiempo "y nuestra voluntad, y por eso los ciudadanos nos dan su apoyo, es garantizar la igualdad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha con respecto a cualquier otro ciudadano de nuestro país". A juicio de Cristina Maestre, este discurso "ha de cristalizar en medidas concretas" y para ello es necesario tratar "dar un paso de valentía y hablar con tranquilidad de ese marco de financiación", por lo que augura que el debate de ideas y el proceso de enmiendas tanto en el Congreso Federal como en el Regional va a ser "muy interesante".

