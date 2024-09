Borja Jiménez: "Cada vez está más cerca la posibilidad de una huelga"

Leganés (Madrid), 21 sep (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que "cada vez está más cerca la posibilidad" de que en algún momento se lleve a cabo una huelga como consecuencia de la carga de partidos y que si "se está hablando mucho de ello" es porque "estará empezando a moverse".

"Todo el mundo está alzando la voz en la carga de partidos. Futbolistas, entrenadores… cada vez está más cerca la posibilidad de una huelga; creo que se está trabajando sobre ello. La gente está un poco cansada de todo esto. Es lo que tenemos, el fútbol de hoy en día, pero soy un altavoz muy pequeñito y hay gente con más peso que está alzando la voz contra toda esta carga", dijo en rueda de prensa.

"Se está empezado a hablar mucho de ello y eso es porque estará empezando a moverse. Llegará un momento en el que a todos los que estamos en el día a día no nos dé tiempo preparar partidos cada tres días. Y el futbolista a nivel físico lo va acusando, es uno de los años en los que más lesiones ha habido en el primer mes de competición. Somos conscientes y lo aceptamos, pero si decidimos que tiene que ser de otra manera cambiarán las cosas. A ver hacia dónde avanza todo esto", comentó.

Jiménez compareció ante los medios antes de disputar el 'derbi del sur de Madrid' contra el Getafe. Del técnico rival, José Bordalás, y del cuadro azulón indicó que el preparador alicantino "lleva muchísimos años en primera, haciéndolo muy bien. Sus equipos son siempre muy competitivos; están vivos en los partidos". "La expulsión del otro día no la vi y no puedo opinar", apostilló.

"El Getafe defiende muy alto, con la línea muy adelantada, de los que más lejos defiende de su portería. Eso habla del nivel de presión alta que realiza. Sobre dónde está o no el límite del reglamento, los encargados son los árbitros. Cada uno juega sus armas de la mejor manera y mientras sean lícitas, no hay ningún problema. A veces se nos pone la etiqueta de algo y acarreamos con ella para siempre", expresó.

El partido es relevante por la rivalidad regional del mismo: "Cuando ascendimos, la gente estaba muy ilusionada con este partido; es de los que cuando sale el calendario lo miras. Se va a magnificar todo lo que ocurra, para bien y para mal. Estamos mentalmente preparados. Físicamente hemos tenido algo menos de descanso, pero todo se va a suplir con buen ambiente, ganas, y la importancia que tiene".

El entrenador del plantel banquiazul aseguró que "habrá cambios" con respecto al duelo del pasado jueves contra el Athletic, afirmó que no tendrá en cuenta para hacer la alineación que algunos de sus ex jugadores hayan pasado por el oponente y se mostró convencido de que acabarán con la racha de tres partidos ligueros sin marcar.

"El minutaje sin hacer gol no me preocupa porque lo haremos mañana. Tengo pleno convencimiento. El otro día generamos ocasiones, dimos dos palos… son pequeños detalles que no nos han permitido hacer gol y no es algo que me preocupe", manifestó.

Asimismo profundizó en la figura del delantero marfileño Sébastien Haller: "Su llegada ha sido importante. Es compatible con todos los delanteros que tenemos en la plantilla; se ha adaptado perfectamente al grupo desde el primer momento y con su trabajo diario tiene la humildad y la capacidad de convencer al resto de cuál es el camino a seguir. Como él, todos los que han llegado".

"Hemos podido confeccionar una plantilla con muchos nombres importantes, con jugadores con experiencia, con hambre. Tenemos una plantilla bonita, muy compenetrada, muy compatible entre ellos y con una capacidad de trabajo muy grande. Estamos muy contentos", finalizó. EFE

cmg/jap