PP canario valora el "cambio de actitud" del Gobierno para negociar un acuerdo sobre menores migrantes

El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha celebrado este miércoles "el cambio de actitud" del Gobierno central al abrirse a una negociación sobre la distribución de menores migrantes y señalado que "pasar de los ataques e insultos a la posibilidad de cerrar un acuerdo" es uno de los "primeros logros" del documento firmado la pasada semana entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el máximo dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El número tres del PP canario comenta que, en esta ocasión, "los socialistas no nos obligan a asistir a un encuentro secreto, como ya ocurrió el pasado mes de agosto". "Sobre la mesa habrá una hoja de ruta definida y propuestas concretas, porque Canarias lo necesita con urgencia. La pelota sigue estando en el tejado del Gobierno socialista que tendrá que demostrar su voluntad de consenso, lejos de excusas incomprensibles e injustificables, que solo consiguen retrasar las negociaciones", indicó en una nota. Los populares canarios señalan que el "deseo" de la formación es que el Gobierno central "se sume" a la propuesta acordada entre el Ejecutivo autonómico y el Partido Popular "y actúe con la responsabilidad que le corresponde ante la grave crisis migratoria que afronta Canarias en absoluta soledad". En opinión de Qadri, "el objetivo no es otro que salvar vidas, preservar la seguridad, que las personas sean atendidas con dignidad, que las instituciones funcionen y ejecuten sus competencias y que España no sea el refugio de las mafias que trafican con personas". El coordinador general del PP en las islas también resaltó que el acuerdo alcanzado entre Feijóo y Clavijo establece "una política migratoria viable, firme, solidaria y rigurosa, lealtad institucional y visión de Estado, responsabilidad e implicación de todas la administraciones públicas ante un problema que afecta a todos".

