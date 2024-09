Feijóo ve a Sánchez "preocupado" tras tumbar Junts otra ley pese a que insista en que va a agotar la legislatura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que ve "francamente preocupado" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras tumbar Junts en el Congreso la ley de alquileres vacacionales, pese a que los "fontaneros de Moncloa" insisten en que va a agotar la legislatura. Así se ha pronunciado Feijóo poco después de Sánchez le haya trasladado en la sesión de control al Gobierno que "quedan tres años de legislatura" y que "hay Gobierno para largo", emplazando al PP a abandonar su "oposición avinagrada", "cambiar el chip" y "arrimar el hombro" por el interés de España. Las declaraciones de Sánchez se han producido un día después de que Junts se haya sumado finalmente a PP, Vox y UPN para tumbar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones. Poco antes, Junts había anunciado que se iban a abstener pero finalmente decidieron posicionarse en contra. SÁNCHEZ "NO TIENE MAYORÍA ESTABLE" PARA GOBERNAR Al ser preguntado por esa posición de Junts y las palabras de Sánchez asegurando que agotará la legislatura, Feijóo ha destacado el hecho de que el presidente del Gobierno no pare de repetir esas palabras. "Hemos visto tantas veces decir que va a agotar la legislatura que le encuentro francamente preocupado", ha dicho, para añadir que no solo ve preocupado a Sánchez sino también a sus ministros. En declaraciones a la Sexta, que ha recogido Europa Press, tras verse con el comisario de Justicia, Didier Reynders, el líder del PP ha señalado que "hoy" la idea de los "fontaneros de Moncloa" es decir que "la legislatura se va a agotar después del sonrojo" que pasaron este martes tras el voto de Junts en el Congreso. El jefe de la oposición ha subrayado que el PSOE perdió este martes en el Congreso "la votación número 35", algo que, a su entender, "acredita" lo que ya sabían desde el principio, que el Gobierno "no tiene mayoría estable para poder gobernar España de forma razonable".

