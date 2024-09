El Consell reitera a los estudiantes de Medicina de UA que tendrán continuidad en sus estudios y les pide "tranquilidad"

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reiterado a los estudiantes de Medicina de la Universidad de Alicante (UA) que tendrán "continuidad" en sus estudios, por lo que les ha transmitido un mensaje de "tranquilidad", y ha negado que la Generalitat no sea "partidaria" de que este grado se imparta tanto en la UA como en la Universidad Miguel Hernández (UMH). "No tienen que tener ninguna preocupación", ha sostenido Merino en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este martes, al tiempo que ha insistido en la idea del campus interuniversitario entre la UA y la UMH. En este sentido, ha defendido que el Consell hace "todo lo posible" para aumentar el número de plazas de Medicina en las universidades valencianas y ha señalado que lo que ha planteado son "sinergias" para crear un campus que pueda llegar "mucho más lejos". Al respecto, ha reconocido y defendido que las plazas de médicos "son necesarias", para lo que ha instado al Gobierno de España a "hacer su trabajo" porque esta cuestión, ha argumentado, "no depende solamente" de lo que decida el Consell ni de lo que se haga en la Comunitat Valenciana, sino del Ejecutivo central. "Este Consell está haciendo todo lo posible para que se siga impartiendo el grado de Medicina --en la UA-- y para que se avance todavía más en los estudios en la provincia de Alicante y en toda la Comunitat", ha manifestado Merino, que ha negado que la Generalitat no sea "partidaria" de que este grado se imparta tanto en la UA como en la UMH. "No comparto esa afirmación, no es cierto", ha zanjado. En esta línea, Merino ha defendido que el Gobierno valenciano, y concretamente el conseller de Universidades, José Antonio Rovira, ha dado ya razones "sobradamente explicadas" y "demostrado con datos fiables" por qué se ha allanado la Generalitat del proceso judicial abierto entre la UA y la UMH.

