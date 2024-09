Page no renuncia a "persuadir o condicionar" a Pedro Sánchez sobre el cupo catalán en su próxima reunión

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que está "deseando" mantener la reunión bilateral a la que está convocado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien quiere hablar "tranquilamente" y al que no renuncia a "poder persuadir o condicionar" al respecto de la posición del Ejecutivo en lo que se refiere a la negociación del cupo catalán. En una entrevista en Tele 5 recogida por Europa Press, ha abundado en que nadie en el PSOE ha explicado todavía el documento que recoge el preacuerdo entre ERC y el Partido Socialista de Cataluña y solo se conoce por la "filtración" de los independentistas, la que da por buena porque "nadie ha salido a desmentirla". El PSC, ha dicho, "no es el PSOE, es un partido hermano", y en todo caso es "un acierto" que haya conseguido gobernar en Cataluña; si bien, en su opinión, desde Ferraz no hay por qué compartir todo lo que defiendan. Ha hablado del contexto generado en la política actual en torno a la negociación de la financiación de Cataluña, un tablero que "no es explicable" y el cual define como "una ceremonia confusa y avergonzante". Apunta el presidente castellanomanchego que hay gente en el PSOE que "evita la conversación", lo cual "pone de manifiesto qué puede pensar el votante medio de la socialdemocracia". Sobre la insistencia del Partido Popular en presionar para que los diputados del PSOE en el Congreso elegidos por Castilla-La Mancha frenen en la futura votación la financiación singular para Cataluña, ha vuelto a decir que las candidaturas finales las diseña Ferraz y no los secretarios generales del PSOE. "A alguna no la votaron en su provincia y ahí está", ha dicho.

