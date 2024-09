BNG buscará "hasta las últimas consecuencias" con la comisión de investigación sobre Eulen, el Cunqueiro y la pandemia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dejado claro que su formación buscará "hasta las últimas consecuencias" con un programa de trabajo "exhaustivo y riguroso" en la comisión de investigación parlamentaria en el Pazo do Hórreo sobre los contratos de la Xunta en la pandemia, la relación con la compañía Eulen y el coste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pontón ha lanzado este mensaje durante su intervención en el Consello Nacional del BNG, celebrado en Teo (A Coruña), donde ha puesto en valor que la representación parlamentaria del Bloque --con 25 escaños-- permitiese a la formación "sortear el vergonzoso veto del PP a que exista luz y taquígrafos sobre cómo se utilizaron los recursos públicos". "Una comisión para sacar a la luz lo que el PP quiere mantener en la oscuridad", ha sostenido. En este sentido, ha destacado que con este órgano parlamentario buscarán investigar "los contratos a dedo con empresas vinculadas a altos cargos del PP, empezando por el propio expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo". "Para investigar todos los contratos de emergencia durante la covid, contratos con empresas que dieron auténticos pelotazos en el medio del dolor y el sufrimiento de la pandemia", ha afirmado, antes de citar también la necesidad de "investigar el sobrecoste de 470 millones en la construcción privatizada del Hospital de Vigo bajo el mandato de Feijóo". Pontón ha incidido en que la formación irá "hasta las últimas consecuencias", con un programa de "trabajo" y de comparecencias "exhaustivo y rigurosos", entre las que están "tanto la de Rueda como la de Feijóo". Al respecto, ha vuelto a señalar que sería "no solo una declaración de culpabilidad, sino también un desprecio absoluto a los gallegos y gallegas" que Rueda y Feijóo no acudiesen a comparecer en este órgano parlamentario.

