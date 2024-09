Monasterio tacha a Ayuso de "espejo de Sánchez" y de llenar "de opacidad" una legislatura "más absolutista que absoluta"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de ser "el espejo" del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el "asalto a las instituciones". Durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Cámara de Vallecas, Monasterio ha reprochado a Díaz Ayuso que en este primer año de legislatura con mayoría absoluta del PP --"mucho más absolutista que absoluta", ha ironizado en su discurso-- haya llenado "de opacidad" tanto la Comunidad de Madrid como la propia Asamblea autonómica, reprochando los cambios legales que atañen a organismos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de la Transparencia. Así, se ha dirigido a la mandataria madrileña para cuestionar que "si dice que Sánchez y la izquierda son los peor, que lo son, por qué el PP pacta con él". "Por qué se repartieron los jueces, por qué negociaron el asalto a instituciones como el Tribunal Constitucional". "¿Por qué lo imita?", le ha lanzado. Ahondando en estos ataques, Rocío Monasterio ha reprochado a la presidenta que se haya "cargado más de 100 años de doctrina liberal" con una política en materia de transparencia que ha calificado de "puro 'sanchismo'". "Donde hay transparencia no hay corrupción, por qué ha llenado Madrid y esta Asamblea de opacidad", ha censurado la portavoz, quien ha asegurado que con su partido "cerca del Gobierno" esto "jamás hubiera pasado". "Usted parece y no es. Parece que defiende el Estado de Derecho, pero asalta las instituciones acabando con los contrapesos y la transparencia", ha evidenciado Monasterio, quien en este sentido ha pedido a la jefa del Ejecutivo regional que "devuelva los contrapesos que ha arrebatado a los madrileños". "Ha ensanchado la distancia creciente que hay entre la voluntad general de sus votantes y las decisiones de los partidos", ha afeado la portavoz de Vox, quien ha criticado el "triunfalismo" y la "ambición personal" mostrada por Ayuso durante su discurso del jueves en la primera sesión del debate. "LE SOBRA AMBICIÓN PERSONAL, PERO LE FALTA PARA MADRID" "Le sobra ambición personal, pero le falta ambición para Madrid", le ha espetado Monasterio a la jefa del Ejecutivo autonómico, a quien ha recordado que "casi todos los presidentes han tenido un gran proyecto transformador", para preguntarle a continuación "¿cuál es el suyo?". "Trabaje para el futuro, señora Ayuso, no para las próximas elecciones", ha abundado. Rocío Monasterio ha invitado a Díaz Ayuso que "se enfrente a la deriva izquierdista" de su propio partido, especialmente en materia de inmigración, señalando que en esto está "a la izquierda del Partido Comunista", poniendo como ejemplo las divergencias entre el Gobierno madrileño y el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, activamente opuesto a la construcción de un centro para menores extranjeros no acompañados en el polígono de La Cantueña de su localidad. Respecto al Estado de la Región que se debate en la Asamblea, Monasterio ha lamentado que a día de hoy Madrid no ofrezca "mejores oportunidades que hace 25 años". La líder de Vox en Madrid se ha centrado durante su intervención a las medidas anunciadas por Díaz Ayuso para promover la jornada partida en los colegios de la Comunidad, una decisión que ha atribuido a la "insistencia de Vox". "Por nuestra pelea ha vuelto usted al sentido común", le ha concedido a la presidenta, a la que ha invitado, "ahora" que les ha "hecho caso en lo esencial", a sentarse para "diseñar juntas esa jornada de tarde" que espera que cuente con "clases de verdad", a fin de evitar que este rediseño del horario suponga "una oportunidad para que se le cuelen los activistas LGTBI". En materia de vivienda, ha tachado de "ridícula" la oferta de la que presume la presidencia, señalando el "problema de magnitud" con que se maneja. "Algo no cuadra, le falta vivienda", ha subrayado, antes de advertir que esta problemática se ha visto "agravada" por el "efecto llamada" que le ha reprochado a Díaz Ayuso al afirmar "que aquí cabe todo el mundo". "Cabe todo el mundo menos los madrileños que ya estaban", ha lamentado. La portavoz de Vox ha pedido a la presidenta de la Comunidad que haga "ya" una "una estrategia de familia" y le ha pedido dar marcha atrás a normas de ámbito medioambiental --que ha atribuido a los partidos, incluido el PP, del "catastrofismo climático"-- o de bienestar animal. "Su ley es peor que la de Sánchez, no la reforme, deróguela", le ha pedido respecto a esta última.

