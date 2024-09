El Govern cree que se celebró una Diada "de reencuentro" y en un clima de normalidad institucional

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha considerado que el 11 de septiembre se celebró una Diada "de reencuentro" y en un clima de normalidad institucional. "El 11 de septiembre reivindicamos nuestra Diada. Es un día de recuerdo, de memoria y en un clima de normalidad institucional y de convivencia, con independencia de las ideas que tenga todo el mundo", ha explicado en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat al preguntársele al respecto. También se ha referido a las palabras del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, sobre un delincuente multireincidente, Dalmau ha llamado a todos los responsables políticos a trabajar por la convivencia: "Preferiría no estar hablando de linchamientos y sí de cómo hacemos respetar la convivencia y la concordia entre nuestros vecinos". "No comparto que la respuesta pueda ser la violencia, el acoso y la demagogia. A los alcaldes nos toca hacer política, ser rigurosos y no fomentar la batalla campal", ha recalcado el alcalde de Girona. Pese a todo, Salellas ha calificado de "anormal" que una persona pueda reincidir en tantas ocasiones y ha pedido poder garantizar la seguridad en las calles.

Compartir nota: Guardar Nuevo