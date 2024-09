Miquel Roca defiende la vigencia de la Constitución: "No es el problema, es todavía la solución"

El abogado y expolítico Miquel Roca, ha defendido este miércoles la vigencia de la Constitución Española de 1978 señalando que "no es el problema, es todavía la solución". Además, se ha referido a la justicia como "valor fundamental" de la Carta Magna y ha sostenido que "el poder judicial no debe sustituir al legislativo, sino aplicar e interpretar la ley". Roca, uno de los 'padres' de la Constitución española, ha asistido este miércoles a la inauguración del curso de verano de la UNIA 'Un modelo de justicia para Andalucía', donde ha expuesto que la justicia "emana del pueblo" y "se aplica en nombre del pueblo", a diferencia de otros poderes. "Hoy, en 2024, la Constitución no es el problema, es todavía la solución", ha aseverado. Asimismo, ha insistido en que "no se quiere confundir la Administración de Justicia con una función más administrativa", sino que es "un servicio que se presta para defender el valor y para defender y articular el poder". Roca ha señalado que la Constitución de 1978 definió la justicia "como uno de los cuatro valores fundamentales que deben inspirar el ordenamiento jurídico y la convivencia en España", al tiempo que ha insistido en que la Carta Magna "proclamó la justicia como un valor a respetar y que debe condicionar, orientar e inspirar todo el sistema de convivencia". El expolítico ha considerado que, si bien la Constitución definió estos principios en 1978, "tienen plena vigencia en la actualidad". En este sentido, ha afirmado que es necesario "construir un nuevo modelo" y "reflexionar sobre el modelo judicial en Andalucía y en España, incluyendo una versión más europea". DISCURSO DE LA NUEVA PRESIDENTA DEL CGPJ Roca se ha referido al discurso de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en su toma de posesión. "Sus palabras encajan con los términos en los que la justicia es tratada en nuestra Constitución", ha subrayado, por lo que ha defendido que "la Constitución no es el problema, en la Constitución está la solución". "Aquello que hicimos valía la pena", ha defendido como padre de la Carta Magna de 1978. Por otro lado, Roca ha resaltado que existe "una judicialización de la política que tiene consecuencias prácticas en el campo de trascender la resolución judicial a un impacto político", aunque, ha añadido, "el origen no es la politización de la justicia, sino la judicialización de la política". Además, ha señalado que la justicia "sufre la agresividad de una sociedad polarizada" y que los retrasos judiciales "no sirven a la causa de una justicia contemporánea". El padre de la Carta Magna ha advertido de que "hay muchos tribunales europeos que tienen competencias sobre nosotros" y ha puesto en aviso en cuanto a la necesidad de "construir un modelo judicial europeo que tenga una coordinación". De igual modo, ha agregado que "es un momento para tomarnos muy en serio a Europa porque la necesitamos, y sin una Europa potente y fuerte somos muy pequeñitos en el mundo, pero tiene que construirse sobre bases muy claras y nuevas". Por otro lado, el expolítico ha advertido del aumento de la litigiosidad en los próximos años, algo que "va a incrementarse" debido a que "la gente tiene mucha percepción de sus derechos". "Cada vez hay más áreas. Muy concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos cinco años la litigiosidad se ha incrementado un 33%", ha apuntado. Roca ha abogado por la necesidad de alcanzar "un gran pacto sobre la justicia" que garantice el Estado de Derecho. "Nadie puede justificar una negativa a construir un sistema judicial que sea más fiel a la vocación del Estado de Derecho. Si no somos capaces de construir un acuerdo alrededor de un tema como este, es que no nos tomamos muy en serio la importancia de un sistema democrático", ha asegurado. Además, el exlíder de Convergència i Unió ha insistido en que "democracia y Estado de Derecho son una misma cosa" y ha reclamado que "un Estado de Derecho se construye con un sistema judicial al que el ciudadano valore y respete y no le podemos exigir a veces a los ciudadanos que respeten más el Poder Judicial". Roca ha felicitado la iniciativa del curso celebrado en Málaga porque "cuando hay un problema lo mejor es reflexionar y debatir sobre él, es bueno que la justicia encuentre puntos de equilibrio en una sociedad cambiante pero que tiene una referencia muy clara que es la Constitución". El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, le ha agradecido su asistencia en un día festivo para Cataluña por la celebración de la Diada.

