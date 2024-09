Puigdemont afea que no le amnistíen mientras España mantiene "impunes los crímenes del franquismo"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación por el que está procesado junto con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig el mismo día en que España decide "mantener impunes los crímenes del franquismo", en relación al archivo de la causa por la querella del denunciante de torturas de la Brigada Político-Social en 1975. "El mismo día en que España contradice el derecho internacional humanitario y decide mantener impunes los crímenes del franquismo, resuelve que no se nos puede aplicar la amnistía. Y para mantener las tradiciones españolas, esto lo volvemos a saber por la prensa", ha lamentado este martes en un apunte en X recogido por Europa Press. Lo ha dicho después de que el magistrado instructor del 'procés' haya rechazado este martes los recursos de reforma presentados por Puigdemont, Comín y Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación.

Compartir nota: Guardar Nuevo