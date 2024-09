Iker Muniain firma contrato con San Lorenzo y comparte su deseo de "empezar a jugar"

(actualiza con la firma del contrato y declaraciones de Muniain)

Buenos Aires, 6 sep (EFE).- El excapitán del Ahtletic Club de Bilbao Iker Muniain firmó este viernes su contrato como nuevo jugador del club argentino San Lorenzo, según compartió la entidad azulgrana en sus redes sociales, en las que el futbolista compartió su deseo de "empezar a jugar".

Tras varios días de incertidumbre, en los que el jugador ya se encontraba en Buenos Aires e, incluso, había superado la pertinente revisión médica, el 'Ciclón' difundió este viernes varias publicaciones en su cuenta oficial de X, la última un video en el que se ve al futbolista español pisando el césped del Estadio Pedro Bidegain, el 'Nuevo Gasómetro'.

El exintegrante del Athletic de Bilbao firmó este viernes contrato hasta diciembre de 2025, según informó San Lorenzo, que agregó que "llegó en condición de libre".

"Es un honor tenerte en casa, Iker. Boedo te va a enamorar", reza el texto compartido por la entidad azulgrana junto a la imagen de la firma del contrato entre Muniain y el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti.

En el citado video, el jugador de Pamplona (Navarra, norte de España) afirmó al observar las gradas azulgranas: "Siento una felicidad enorme de poder estar aquí".

"Todo lo que vi me encantó, me ilusionó. Cuando uno es jugador y ve a la hinchada de un equipo tan grande como la de San Lorenzo y esa creatividad que ellos tienen y cómo alientan al equipo me remueve por dentro y me dan muchas ganas de vestirme de corto y empezar a jugar", aseveró.

El centrocampista de 31 años, campeón dos veces de la Supercopa de España (2015 y 2021) y una de la Copa del Rey (2024) con el club donde se formó y jugó toda su carrera, llegó este miércoles al país suramericano para concretar los últimos flecos de la propuesta que el 'Ciclón' le había hecho llegar la semana pasada.

En el primer anuncio con el que San Lorenzo hizo oficial el fichaje, Muniain lanza un mensaje a Isidro 'Vasco' Lángara, futbolista ya fallecido que disputó cuatro temporadas en el club argentino (1939-1943) y que nació en Pasajes, localidad del País Vasco ubicada a menos de 100 kilómetros de Pamplona.

En el vídeo, el ex del Athletic Club de Bilbao repasa la historia de Lángara en San Lorenzo y dice, con la camiseta azulgrana ya en el pecho: "Entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes, pero de eso, me encargo yo".

Muniain llega al club del barrio de Boedo en un momento difícil para el equipo, que se ubica en el puesto 23 de 28 en el torneo Liga Profesional del fútbol argentino y se encuentra lejos de los puestos de clasificación a competiciones internacionales en la tabla anual.

El club fue recientemente eliminado en los octavos de la Copa Libertadores por el Atlético Mineiro brasileño, y también quedó fuera de la Copa Argentina, tras caer ante Vélez Sársfield en octavos.

El centrocampista español, que ha sido recibido con mucho afecto por los aficionados del club, que lo acompañaron incluso a su revisión médica esta semana, se integrará en los próximos días al joven plantel del 'Ciclón' e intentará aportar su juego para acercar al equipo a los primeros puestos de la clasificación.

Muniain, que había expresado hace tiempo su deseo de jugar en la Liga argentina, concreta así su anhelo, aunque no ha podido cumplir el sueño de fichar por el River Plate, el equipo del que es seguidor. EFE

