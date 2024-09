Rubén Albés reconoce tener dudas para formar el centro de la defensa ante el Oviedo

Gijón, 6 sep (EFE).- El entrenador del Sporting, Rubén Albés, reconoció que tomará la decisión de quien acompañará a Diego Sánchez en el centro de la defensa eligiendo la opción entre Róber Pier, que todavía está cogiendo ritmo, Maras, que tiene falta de entendimiento en el funcionamiento defensivo del equipo, y Curbelo, con molestias.

Esa parece la duda más importante para el partido de mañana ante el Real Oviedo, en el que, como se preveía, no está el delantero Jordi Caicedo "por recomendación médica porque todavía va muy justo".

"Ha habido mucho sentimiento durante la semana entre los futbolistas o en la calle y la afición trasmite el sentir que tiene para ellos este partido", señaló Albés, quien considera que "el único derbi que se puede parecer a este es el Sevilla-Betis" y reconoce tener "muchas ganas de que llegue el partido".

Albés no tiene duda de que prefiere "jugar en casa, con la afición que tiene que ayudar en los momentos de dificultad" y también tiene claro que "es labor del entrenador gestionar las emociones" y que "no hay nadie que pueda sentir más una camiseta que el futbolista que se ha criado en el club".

"No se cómo llega el Oviedo, bastante tengo con lo mio queriendo llegar de la mejor manera posible, hay mucho trabajo que hacer", aseguró el técnico, a quien no le gusta comparar "los equipos de Sporting y Oviedo de la pasada temporada con los de esta, el contexto, los jugadores, los entrenadores cambian y hay que pensar en los nuevos, no en lo anterior".

Albés aseguró "estar preparados para diferentes versiones del Oviedo" pero está convencido de que "vendrán al límite" y destacó que "es un equipo que concede pocas situaciones, así que hay que tratar de que las llegadas se conviertan en gol".

Preguntado por las declaraciones del entrenador del Real Oviedo, que hace poco afirmó tener la mejor plantilla, Albés señaló que "con esas declaraciones reforzó a sus jugadores" y recordó que "el Oviedo hizo una inversión grande en la plantilla" y, sobre su propio equipo, manifestó que no sabía si sus jugadores "son los mejores o no, de lo que se trata es de construir el mejor equipo".

"Tenemos pensadas cosas para tratar de frenar a Hassan, pero sin volvernos locos, al igual que las tenemos para Sebas Moyano, Paulino o Chayra, cosas para tratar de minimizar sus fortalezas ofensivas", indicó Rubén Albés, que reconoció que el entrenador del Oviedo "tiene un bagaje amplio a su favor respecto a mí".

Sin embargo, para el técnico rojiblanco "los derbis primero son de los futbolistas, luego de los aficionados y, por último, de los entrenadores" y lamentó la ausencia de la afición azul, pero dijo que tiene claro que no entra a valorar "las decisiones del Oviedo".

"Esta noche desconectaré y no voy a escuchar nada que tenga que ver con el fútbol. Es importante esta noche relajarse y desconectar", manifestó.

Sobre la ausencia del dueño del club Alejandro Irarragorri, al que hace bastante que no se le ve por Gijón, Albés afirmó que tiene reuniones "cada 15 días para poner cosas en común sobre el club y el proyecto". "No estará aquí, pero seguro que estará muy pendiente del partido", concluyó. EFE

