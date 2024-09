Sumar emplaza al PSOE a desbloquear la ILP para regularizar a medio millón de migrantes: "No valen medias tintas"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha emplazado a su socio de Gobierno del PSOE a desbloquear de una vez la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes residentes en nuestro país, que lleva meses congelada en la Cámara baja viendo cómo se prorrogan los plazos de enmiendas. "Hay que elegir y aquí no valen medias tintas", ha dicho. Esta proposición de ley, respaldada por la firma de 700.000 de ciudadanos y avalada por 800 ONGs, llegó al Congreso en 2021 pero no superó su primera votación en el Pleno del Congreso hasta el pasado 14 de abril, cuando fue tomada en consideración con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el único voto en contra de Vox. Incluso superó un debate de totalidad el 13 de junio, rechazándose un texto alternativo de los de Santiago Abascal. En concreto, la iniciativa reclama una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. En principio se habla de una cifra de medio millón de personas. En las últimas semanas, a raíz del debate en materia de inmigración que ha generado el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias y la gira africana del presidente Pedro Sánchez, el socio minoritario del Ejecutivo y otros aliados parlamentarios como ERC y Podemos han exigido a los socialistas "aprobar de una vez por todas" la ILP. PRÓRROGAS SEMANA TRAS SEMANA Pero la Mesa del Congreso, con el voto de PP y PSOE, ha venido ampliando semana tras semana el plazo de presentación de enmiendas, manteniendo congelada la tramitación. El próximo límite está puesto para la próxima semana y ahí es donde Sumar urge a los socialistas a no permitir más prórrogas. En declaraciones en el Congreso, Errejón achaca a PP y PSOE una "voluntad de dilación" de la iniciativa, "retrasando y retrasando" su tramitación "simplemente porque no quieren que salga adelante". A su juicio, ahora "la pelota está en el tejado del Partido Socialista", que debe "elegir" y ponerse "del lado de los derechos humanos, pues "no valen medias tintas". "Tenemos más de medio millón de personas que trabajan entre nosotros y que hoy lo hacen en condiciones de no ciudadanía, de clandestinidad, y la decisión es muy clara: que sigan en la clandestinidad y en condiciones de hiperexplotación o que tengan derechos políticos y derechos civiles para poderse defender como trabajadores, como ciudadanos que son --ha explicado--. Nosotros lo tenemos claro". Errejón, que ha anunciado una reunión de Sumar con la organización promotora de la ILP, sostiene que la manera más eficaz de evitar el ascenso de la ultraderecha es "dando la disputa ideológica" y apostar claramente por integrar a los migrantes que ya viven y trabajan en España.

