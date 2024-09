Saiz, "perpleja" ante las críticas de Clavijo, le recomienda que pida explicaciones al PP

Oviedo, 5 sep (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este jueves sentirse “perpleja” por las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la gestión migratoria del Gobierno, y le ha contestado que es al PP a quien tiene que "dirigir sus peticiones de explicaciones” por negarse a pactar el reparto de menores migrantes.

Saiz se refería así a las amenazas de que Coalición Canaria retiraría su apoyo parlamentario al PSOE si no se solucionaba el problema de los menores migrantes y de llevar al Gobierno central a los tribunales por no hacerse cargo de los niños no tutelados que llegaban a sus costas.

“Me quedo perpleja con esas declaraciones. Es a su socio de Gobierno, el PP en Canarias, a quien tiene que pedir explicaciones el señor Clavijo, a un partido que ha negado ni siquiera una toma en consideración de una ley, de una modificación del artículo 35, que daba respuesta precisamente a una demanda y a una situación de presión en ese territorio”, ha afirmado la ministra.

Saiz ha hecho estas declaraciones a su llegada a la sede de UGT Asturias en Oviedo, donde este jueves clausura la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito” del sindicato.

Preguntada por las recientes informaciones que han revelado que el Defensor del Pueblo instó el pasado mes de julio al Gobierno a la apertura de centros para acoger a los menores migrantes que llegaban a Canarias, la ministra vuelto a culpar al PP de la situación que se vive en las islas.

"Cuando el PP tuvo la ocasión de pronunciarse ante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que hizo fue callar sus voces y negarse a esa toma en consideración que iba a dar respuesta y que iba a aliviar a esos territorios”, ha explicado Saiz.

La ministra ha afirmado que “la mano sigue tendida” y ha opinado que el PP debería “explicar a la ciudadanía” por qué compartiendo gobierno en un territorio como Canarias “se niega siquiera a tomar en consideración una modificación que iba a dar respuesta y a aliviar, sin duda alguna, a esos territorios”.

Con respecto a la oferta de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de colaborar en la gestión de la crisis migratoria, la ministra ha afirmado que “en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, hay un una diálogo institucional con las diferentes entidades” y que “se escucha absolutamente y es un trabajo absolutamente coordinado”. EFE

