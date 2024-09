El año de Eduard Fernández: dos películas y debut en la dirección con el corto "El otro"

Valladolid, 5 sep (EFE).- A los dos filmes como protagonista ("El 47" y "Marco"), Eduard Fernández suma este 2024 su debut en la dirección con el cortometraje "El otro", que estrenará en la 69ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), para celebrar sus 25 años como actor desde su bautismo con "Zapping" (1999).

Escrita, dirigida e interpretada por él mismo, Fernández (Barcelona, 1964) explora en "El otro" las zonas más oscuras del ser humano, sus sombras y luces, la parte que no aflora y presiona desde los adentros en forma de soledad y adicciones que con frecuencia desembocan en cuestiones relaciones con la salud mental.

25 años

Kiko de la Rica es el director de fotografía de este estreno detrás de la cámara de un actor que en un cuarto de siglo ha participado en cuarenta y tres producciones y recibido tres premios Goya, uno como mejor actor como actor y dos de reparto, han informado este jueves fuentes de Seminci.

"El otro" competirá por la Espiga de Oro y dos Espigas de Plata que la 69ª Seminci (del 18 al 26 de octubre) ha reservado para la sección oficial de cortometrajes (19) y la sección La Noche del Corto Español (10) en la que ha sido incluido el trabajo de Eduard Fernández, rodado en Madrid durante la pasada primavera.

Son veintinueve cintas que abordan cuestiones relacionadas con el feminismo, la masculinidad perversa, alcoholismo, ludopatía, el colonialismo, la gentrificación, el turismo masivo y el capitalismo salvaje, entre otras temáticas y planteamientos.

El festival de Valladolid, que dirige José Luis Cienfuegos, estrenará en España algunos cortometrajes proyectados en la sección oficial de Cannes como el de los portugueses Daniel Soares ("Bad for a moment") e Isadora Neves Maruqes ("My sesnses are all I have to offer").

Competirán también dentro de la sección oficial, el realizador kosovar Samir Karahoda ("On the way") y la alemana Kim Lea Sakkal ("Immaculata"), ésta última proyectada en Cannes pero dentro de la sección denominada Quincena de cineastas.

Otros participantes son el islandés Rúnnar Runnarsson ("O"), los británicos Joe Weiland y Finn Constantine ("Marion"), el sudafricano Jason Adam Maselle ("Punter), la directora griega Thelsya Petraki ("400 casettes") y el filipino Don Josephus Raphael Eblahan ("Vox humana") con la cinta ganadora del Gran Premio del Festival de Sundance.

Españolas en la sección oficial

España estará representada en la sección oficial de cortometrajes de la 69º Seminci por cuatro mujeres: María Herrera ("El cuento de una noche de verano"), Mariona Martínez ("Lluna de sal"), Anna Martí Domingo ("Nens") y Bego Aróstegui con un filme de animación ("El cambio de rueda").

Ya dentro de La Noche del Corto Español, además de Eduard Fernández reunirá a Álex Sardá ("El princep"), Rafa Alberola ("En la noche caminamos solos"), Lucía Forner ("Berta"), Manuel Manrique ("Una cabeza en la pared") Marc Riba y Anna Solanas ("Mater benefacta"), Amanda Cots y Ángel Suárez ("Futuro"), Mariano Schoendorff ("They send word"), Claudia Cedó ("De sucre) y Claudia Barral ("Fuiste París). EFE

