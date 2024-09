Junta andaluza alerta de que Montero confirma el "cupo catalán": "La mayor cesión de privilegios económicos" a Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado su "grave preocupación" después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya hecho este miércoles el "reconocimiento en el Senado del cupo catalán" y de la "mayor cesión de privilegios económicos de la historia" de Cataluña. En un comunicado tras la comparecencia de Montero, España ha señalado que "el Gobierno de la nación ha legitimado ante la Cámara la mayor cesión de privilegios económicos de la historia a Cataluña", esto es, el "cumplimiento" del pacto firmado entre el PSC y ERC, en el que se reconoce la cesión del 100% de los impuestos a la comunidad y "se acaba con un estado autonómico basado en la solidaridad y la igualdad de servicios para todos los ciudadanos". "Va a proceder a la destrucción de la caja común y de instituciones que son reconocidas internacionalmente, como la Agencia Tributaria de España", ha indicado Carolina España, quien ha lamentado que una ministra andaluza "traicione a su tierra y se haya convertido en la portavoz del independentismo". Le ha reprochado su "falta de valentía en el Senado al no explicar cómo ni cuándo va a entregar la llave de la caja común a los separatistas", con lo que ha calificado su intervención de "farsa". "De nuevo, --ha dicho la consejera-- confirma una negociación bilateral, pese a que la gravedad de este cupo catalán es que todos los españoles saldrán enormemente perjudicados, entre ellos los 8,5 millones de andaluces". La consejera ha puesto el acento en que la ministra, durante la lectura del acuerdo con ERC en su intervención, "se haya rasgado las vestiduras hablando del principio de solidaridad", pero haya "obviado que el propio acuerdo habla de una solidaridad limitada y decidida bilateralmente". "Esto quiere decir que no ha explicado que lo que su cupo catalán pretende es que reciban más dinero de la caja común los que más tienen, como es el caso de Cataluña, algo que va contra todo principio socialista y que atenta contra lo establecido en el estado de bienestar, que es igualdad de oportunidades y de servicios para todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha indicado. Asimismo, ha señalado que no se puede olvidar que "los impuestos los pagan las personas, no los territorios". En este sentido, ha pedido PSOE andaluz que, de "una vez, se decante por los intereses de los ciudadanos de su tierra y defienda sus derechos, frente al delirio independentista del Gobierno de la nación, como han hecho en otras comunidades gobernadas por el PSOE". Carolina España ha indicado que los andaluces, "los más afectados por este cupo catalán, seguimos teniendo que jugar a las adivinanzas porque el Gobierno no nos explica cómo va a acometer su cesión a Cataluña". Así, ha solicitado de nuevo la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aborde de forma multilateral la financiación autonómica y se explique cómo se va "a proceder con el cupo catalán y cómo afectará, con números concretos, a las autonomías".

