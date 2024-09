El PP acusa al Gobierno de no moverse de su "intransigencia" en política migratoria

Madrid, 4 sep (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de no mover "ni un solo milímetro su posición de intransigencia y de no hacer nada" en política migratoria, pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo sigue dispuesta a negociar el modelo de acogida de menores no acompañados.

En declaraciones a los periodistas, ha reprochado la actitud del Ejecutivo, tras conocerse ayer la reunión y contactos entre Canarias, el Gobierno y el PP para acordar una propuesta de acogida de los menores no acompañados.

"Conversaciones han existido y nuestros teléfonos siempre van a estar abiertos porque somos un partido responsable y de Estado, pero el Gobierno no mueve ni un solo milímetro su posición de intransigencia y de no hacer nada", ha denunciado.

A pesar de la reunión mantenida el 12 de agosto entre estas tres partes, Gamarra ha dicho que el diálogo está en el mismo punto que en julio, cuando el PP votó en contra de reformar la Ley de Extranjería para establecer un reparto automático y forzoso de los menores migrantes entre las distintas autonomías, tras no aceptar el Gobierno las peticiones de los populares.

El PP reclamaba entonces, y sigue reclamando, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, partidas presupuestarias para que las regiones hagan frente a la acogida, una política de protección de fronteras o activar la colaboración de Frontex, como ha propuesto la propia Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

"Hoy Frontex dice aquí estoy y tengo que actuar, pero no puedo actuar si el Gobierno de España no me lo requiere y el Gobierno de España no lo requiere", ha denunciado Gamarra.

Además, ha denunciado que pese a que el PP ha sido "constructivo" el Gobierno no ha aceptado sus condiciones y, a su juicio, "no ha movido un dedo" en partidas presupuestarias, fronteras o política internacional.

El problema, según Gamarra, es que el Gobierno sigue "en una posición intransigente y con un único objetivo: utilizar la política migratoria como una política arrojadiza de enfrentamiento entre españoles y entre partidos políticos".

La secretaria general del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no querer abordar la política migratoria "porque sus socios independentistas ponen también como condición ser excluidos" y, al contrario que el PP, no apoyaron acoger a menores migrantes que llegaron de forma irregular a Canarias.

"Estos problemas que son de Pedro Sánchez no pueden estar afectando a la situación de crisis que vive España y no puede llevarnos a abandonar a Canarias o a Ceuta, como está ocurriendo, o a mirar hacia otro lado para abordar la situación que también vive Andalucía, Murcia,la Comunidad Valenciana o Baleares", ha recalcado. EFE

