PNV advierte a PP de que, si busca "romper el bloque" de investidura, debería ser "más sagaz" y le ve "muy a la derecha"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que, si el objetivo del PP es buscar el voto de los jeltzales y "romper el bloque" de investidura, tendría que ser "un poquito más sagaz". Asimismo, ha afirmado ver a los populares "muy a la derecha", con una "fijación por acercarse a Vox", y ha subrayado que el PNV tiene "unos acuerdos" y está "bastante tranquilo", mientras a Alberto Núñez Feijóo le "urge" que haya elecciones porque "se le acaba el tiempo". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Estaban ha aludido a las críticas que ha recibido su partido por parte de dirigentes del PP después de que los jeltzales no apoyaran las comparecencias del presidente Pedro Sánchez y varios ministros solicitadas por los populares en la Diputación Permanente del Congreso. El portavoz del PNV ha advertido de que, si el objetivo del PP es "buscar el voto" de su partido y que "se pueda romper el bloque" de investidura, habrá que "ser un poquito más sagaz y saber hacer las cosas, planteándolas de determinada manera, en un momento determinado...", pero no "a la bruta de 'ustedes no sé qué', metiéndose contigo" y dicendo "'usted me vota, o estoy enfadadísimo". Esteban ha precisado que él intentó "medir" la respuesta al PP y "la palabra más gruesa que ha habido en todo este incidente del PNV ha sido torpe", en alusión a un mensaje en sus redes sociales que dirigió al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aunque se le "ocurrieron unas cuantas cosas" más y cree que esa política es "de todo el partido". El político vasco ha cuestionado si lo que buscaba el PP era "precisamente el enfrentamiento y acabar en el insulto", en el que, con su reacción posterior, a su entender, sí han entrado los populares. Esteban ha augurado que va a haber "un semestre muy movidito", si bien ha señalado, preguntado si se mantienen vías de comunicación abiertas con el PP pese a estas diferencias, que le "llaman constantemente", aunque no Tellado, y "la víspera y después también ha habido alguna llamada". "Hablar, hay que hablar con todos. No hay más remedio. Si estás en política, es lo lógico", ha insistido Esteban, que no entiende la actitud del Partido Popular "en muchos temas" y su "fijación con acercarse a Vox en cantidad" de asuntos. Para el PNV, el PP "está muy a la derecha y muy alejado de lo que sería bueno". "Si alguno está pensando que aquí va a pasar... No, nosotros tenemos unos acuerdos y, además, el PNV está bastante tranquilo", ha planteado. En este sentido, ha señalado que los jeltzales, en un año "complicado", no lo han hecho "mal" en las distintas citas electorales, aunque tenga que "corregir bastantes cosas" y "tomar nota de avisos que se nos han dado", y ahora no tiene "elecciones vista hasta dentro de tres años". Sin embargo, ha añadido, al PP "le urge hacer unas elecciones estatales" porque, según ha dicho, "seguramente Feijóo también está viendo que dentro de su propia casa se le está acabando el tiempo". PROCESO INTERNO En otro orden de cosas, se ha referido al proceso interno que va a afrontar el PNV en los próximos meses, que será "largo" y en el que se abordarán primero las ponencias con "los objetivos a futuro, a corto y medio plazo" y la estructura del partido y "luego vendrán los nombres y decidirá la afiliación". En esta línea, preguntado por la posibilidad de que el actual presidente, Andoni Ortuzar, continúe al frente del partido, que le gustaría que "la afiliación decida con tranquilidad y, a partir de ahí, salga lo que salga, estará bien hecho". "Lo que hace falta es tranquilidad", ha apuntado en relación a las "especulaciones" que ya se dan "desde algunos medios". "No hay nada de nada. Ni hemos empezado, el proceso empieza a finales de septiembre", ha insistido Aitor Esteban, que ha asegurado, en relación a la posibilidad de que él mismo presida el EBB, que "el río no puede sonar porque el proceso no ha comenzado".

Compartir nota: Guardar Nuevo