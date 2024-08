El PP vasco no estará en el pacto político si Pradales no reconoce problemas éticos

Bilbao, 30 ago (EFE).- El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha asegurado este viernes que su partido no participará en el pacto para una política ejemplar planteado por el lehendakari, Imanol Pradales, si este no reconoce que en Euskadi no se respeta al adversario político.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, De Andrés ha exigido la rectificación del último párrafo del segundo punto del documento presentado por el lehendakari para que su partido tome parte en ese pacto "ético".

En ese punto se afirma que "afortunadamente, frente a estas actitudes y comportamientos políticos destructivos que son demasiado habituales en otros lugares, en Euskadi mantenemos una manera más constructiva de hacer política: acuerdos entre diferentes, mayor respeto al adversario, debates más sosegados...".

Para De Andrés, ese párrafo es una "fingida interpretación" del lehendakari que presenta una "Euskadi bucólica que no responde a la realidad".

El presidente del PP vasco ha contrapuesto esa interpretación con el hecho de que en la pasada legislatura el Parlamento vasco no pudiera condenar, por falta de unanimidad, la profanación con heces de la tumba de un político asesinado por ETA (el socialista Fernando Buesa), ni las agresiones a un joven de Nuevas Generaciones del PP en la UPV/EHU y a otro joven dirigente del PP en Vitoria.

En su opinión, Euskadi tiene "un problema realmente grave de convivencia y respeto" y es "verdaderamente notable que no hay respeto al adversario" porque "algunos" -en referencia a la izquierda abertzale- no cumplen los mínimos éticos.

"Un documento que ignora la realidad de la política vasca no es base suficiente y, por tanto, no voy a participar", ha declarado.

De Andrés ha asegurado que lo que "más le duele" es que el documento de Pradales diga que en Euskadi "hay mayor respeto al adversario" porque muestra una "enorme insensibilidad y desprecio", "que sabe que esto ha sucedido".

Ha sostenido que "apelar al comportamiento ético en la política ocultando el principal problema desvela una inconsistencia ética preocupante".

De Andrés también ha considerado que "no es verdad" que la política vasca esté mejor que la de otras comunidades autónomas, sino que está "mucho peor" y ha recordado que si la comparación es con el Congreso muchos de sus protagonistas son vascos, entre los que ha citado a Santiago Abascal, Patxi López y Aitor Esteban.

