Compromís acusa al PP de "no estar a la altura" de la crisis migratoria: "Estamos hablando de seres humanos"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el PP "no está a la altura" ante la crisis migratoria, al considerar que los 'populares' se refieren a ello con "demasiada demagogia" y "sin aportar ni una solución". "No se puede decir este es un problema de Canarias, Melilla o Ceuta. Es un problema de todos y entre todos deberíamos solucionarlo. Estamos hablando de personas y estamos hablando de niños", ha manifestado a los periodistas en el parlamento valenciano, preguntado por cómo valora la gestión del Gobierno de la crisis migratoria. Baldoví, que ha ironizado con que responde "a la gallega", ha criticado que el PP "diga que no a todo sin aportar soluciones". "Evidentemente, hay 6.000 menores (migrantes). Y no son menas, son menores, son niños, son menores de edad y se les ha de dar una solución", ha recalcado. Por contra, ha destacado que "la dirección correcta de abordar este problema de la inmigración es la que está haciendo esta semana el presidente", Pedro Sánchez, con su viaje a países de origen para "intentar que sea una inmigración regulada": "Que vengan aquí con derechos, con un puesto de trabajo y cotizando." "Si hemos sido capaces, cuando empezó la guerra de Ucrania, de absorber y de escolarizar tantos y tantos niños, deberíamos ser capaces de solucionar el problema de 6.000 niños que merecen tener un futuro mejor. Y no hacerlo nos haría peores personas", ha argumentado, y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un cambio de postura.

