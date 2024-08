David Valero evoluciona hacia la larga distancia, aunque sin dejar la disciplina olímpica

Eduardo Palacios

Logroño, 25 ago (EFE).- David Valero es desde hace un lustro la gran referencia del ciclismo de montaña en España, dentro de la disciplina olímpica del campo a través (XCO), pero a sus 35 años considera que es el momento de empezar a experimentar con otra modalidad, la de larga distancia, con vistas a un futuro.

Así lo ha explicado a EFE el corredor del BH Coloma Team en vísperas de participar en el Campeonato del Mundo de la disciplina olímpica, que se disputa la semana próxima en Andorra, a donde acude con la referencia de su décimo puesto en los Juegos Olímpicos de París y el objetivo de competir con los mejores.

El ciclista granadino ha trabajado para mantener un nivel físico alto de cara a esa cita y al final de la Copa del Mundo de campo a través.

Pero también ha sacado tiempo para correr el Campeonato de Europa de larga distancia, en Dinamarca, donde sorprendió a los especialistas y se llevó la medalla de plata.

Así, Valero ha "engordado" un amplio palmarés nacional e internacional con un metal en una disciplina que, cada vez más, le tienta, tanto que también va a participar en el Campeonato del Mundo, a mediados de septiembre en Estados Unidos.

"A veces te apetece cambiar y buscar nuevos retos. Tengo la intención de continuar en lo mío (el XCO), pero compaginar las dos cosas en la medida de lo posible", explica Valero que, de hecho, desde los Juegos Olímpicos ha seguido una preparación encaminada a las dos modalidades, para correr dos Mundiales totalmente diferentes, uno de entorno a los 40 kilómetros y otro de más de 100.

Ahora mismo ya se ha centrado en su disciplina, porque está a días de disputar un Campeonato del Mundo de Andorra en el que peleará por los primeros puestos y, especialmente, para quitarse la "espinita" de 2023, donde la rotura de una zapatilla le impidió estar cerca de los primeros.

Después del Mundial de Pal Insal, en Andorra, en el que competirá el 1 de setiembre, tendrá apenas dos semanas para entrenar de forma específica una modalidad que implica mantener un buen ritmo continuado durante mucho tiempo.

"No voy a ir a Estados Unidos solo a probar, porque no es mi forma de ser, quiero competir, aunque soy consciente de que hay corredores que se dedican todo el año a esa disciplina", reconoce, "pero he visto dónde puedo estar", recalca, en referencia al reciente Campeonato de Europa.

En cualquier caso, Valero recalca que no pasa por su cabeza retirarse ahora de la disciplina que le ha dado los mayores éxitos de su carrera deportiva y, de hecho, tiene la intención de continuar vinculado al principal equipo español, el BH Coloma Team.

Pero también admite que, cerca de cumplir los 36 años "el cuerpo cambia, falta explosividad" en una disciplina, el XCO, en la que eso es cada vez más importante y en la que corre "junto a chavales que tienen quince años menos" que él "y eso se nota".

"Mi época va pasando, seguir arriba es cada vez más complicado", asume el corredor granadino, aunque "tras un 2023 que acabó mal, este año las cosas han salido mejor", con momentos para recordar como su noveno título nacional o el décimo puesto en los Juegos de París.

Por eso está convencido de que tiene "gasolina" para seguir en el XCO y, además, quiere ayudar a que su deporte mantenga un nivel alto en España, de la mano, especialmente, de su compañero de equipo Jofré Cullell "y de un grupo de ciclistas sub-23 que vienen muy buen nivel, pero tienen un salto importante que dar y hay que ayudar a que les salga bien".

"En España, por unas cosas u otras, es difícil contar con un número alto de chavales que se puedan dedicar a esto, pero aún así siempre nos mantenemos en el tercer o cuarto puesto de la clasificación de países, justo por detrás de Suiza y Francia, y me gustaría que los que vienen por detrás puedan mantenerlo", concluye el campeón español. EFE

