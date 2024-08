José Alberto: Llegamos al partido frente al Éibar bien de confianza y con ganas

Santander, 22 ago (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha reconocido, en la rueda de prensa previa al partido frente al Sociedad Deportiva Eibar, que será este viernes, 23 de agosto, a las 19.00 horas, en Los Campos de Sport de El Sardinero, que su equipo llega "bien de confianza", recuperado del partido anterior y con "ganas".

El técnico asturiano prevé un Eibar "muy reconocible", ya que tiene el mismo entrenador del año pasado, Joseba Exteberria, además de ser un equipo "atrevido, vertical, equilibrado, y que busca portería rival".

"Es un muy buen equipo que te puede ganar siendo mejor y siendo peor, porque compite muy bien y en cualquier acción te puede hacer gol y, luego, es difícil voltearle. Tienen muchos argumentos y muy buenos jugadores, por lo que va a ser un partido muy difícil", ha subrayado.

Ha asegurado que tiene claro el once que va a sacar al césped de El Sardinero, y ha adelantado que, pese a que en el partido frente al Almería (2-2) encajaron los dos goles jugando con una formación de 4-4-2, lo volverá a utilizar.

"Vamos a volver a ver el 4-4-2, no sé si de inicio o en algunas partes de partido, pero, evidentemente, lo vamos a volver a hacer, aunque el otro día no saliera bien. No salió mal por la disposición, sino por dejar de hacer cosas que teníamos que hacer y por errores individuales", ha afirmado.

José Alberto cree que donde más puede progresar el equipo es en el apartado físico, ya que hay "muchos jugadores" que no han llegado al "cien por cien", aunque también piensa que mejorarán a "nivel táctico, técnico, psicológico y mental".

Del encuentro frente al Almería, ha dicho que fueron merecedores de ganar, porque se adelantaron con dos goles en el marcador y porque, cuando les empataron, tuvieron tres ocasiones "muy claras" para poder llevarse el partido.

"Hicimos un partidazo, la pena es que se nos fue la ventaja. Estoy muy contento con el partido que hizo mi equipo, aunque hay situaciones específicas que tenemos que seguir mejorando", ha aseverado.

Mejorando "mucho" en defensa

El técnico verdiblanco ha destacado que, en la parcela defensiva, una de las asignaturas pendientes del Racing la temporada pasada, su equipo está mejorando "mucho", aunque el otro día encajara dos goles.

"El otro día a nivel colectivo en defensa hicimos un muy buen partido. Tenemos muchas situaciones que mejorar, pero, en líneas generales, estuvimos muy bien", ha apostillado. EFE

