Armengol ve "normalizado" el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y cree que perdurarán

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha afirmado que el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja "no solo ha sido posible, sino que se ha normalizado", y ha sostenido que la medida perdurará en el tiempo. En una entrevista de este miércoles en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press, ha apuntado que, en un principio, "se decía que utilizar el catalán, el gallego o el vasco en el hemiciclo rompía España, pero es exactamente lo contrario: la cose", ya que, en su opinión, acerca a la realidad de las comunidades con lengua propia a aquellos que no las viven en su día a día. También ha defendido que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso garantiza el derecho lingüístico de los diputados a defender sus ideas como las sienten y las piensan, en su lengua, algo de lo que se ha hecho partícipe: "Me pasa a mí misma, que pienso y siento en catalán y valoro enormemente que en la casa de nuestra democracia se puedan defender ideas en mi lengua". Respecto al pinganillo utilizado para escuchar la traducción simultánea, ha opinado que en un primer momento se podía ver como una molestia, si bien ahora "se ve con la normalidad que implica reconocer" el patrimonio cultural y lingüístico. Además, ha reivindicado que la modificación del reglamento para permitir el uso de catalán, euskera y gallego "coincidió en el tiempo con un proceso para modernizar el hemiciclo", ya que tanto las pantallas situadas en los escaños como las laterales de la sala incorporan nuevas funcionalidades relacionadas con el plurilingüismo, en referencia a los subtítulos.

