Clavijo y Sánchez se reunirán este viernes en La Palma con la crisis migratoria como uno de los puntos principales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el gabinete del presidente, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para que tenga lugar una reunión entre ambos mandatarios que será este viernes en la isla de La Palma y en la que la crisis migratoria será uno de los principales puntos a tratar. Así lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse junto a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, con las entidades gestoras de los centros de menores migrantes, donde agregó que "la emergencia se ha convertido en la normalidad, y eso es algo que no podemos permitir". "Hoy por la mañana el gabinete de Moncloa sí se ha puesto en contacto con el gabinete del Gobierno de Canarias. A partir de ahí podremos fijar la reunión que será el próximo viernes en La Palma, ya que por lo visto el presidente tiene intención de visitar la isla", observó. Al respecto, el canario se mostró "encantado" con que finalmente vaya a poder despachar con el presidente del Gobierno porque dicho encuentro "normaliza todo". DE 36 RECURSOS PARA MENORES MIGRANTES A 81 Por otro lado, Clavijo ha explicado que Canarias ha pasado de tener 36 recursos para atender a estos jóvenes migrantes a los 81 con los que cuenta en la actualidad, agradeciendo a las ONGs el compromiso y el trabajo que están realizando. "A partir de ahí y a la vista de que el proyecto legislativo se frustró en el mes de julio, independientemente de que no tiramos la toalla, y de que no ha habido decreto ley, lo que tenemos es que organizar y tratar de sistematizar una situación que ya de por sí está siendo de emergencia y se prevé que en los próximos meses se pueda convertir ya en una emergencia todavía mayor", dijo. En este sentido, el presidente apuntó que las previsiones más optimistas hablan de que serán 3.000 los menores migrantes no acompañados que llegarán a Canarias en los próximos meses, frente a otras hipótesis que hablan de 7.000, al igual que ocurrió el pasado año. EL LÍMITE ESTÁ SOBREPASADO Con todo, incidió en que por mucho que se está trabajando, el límite de la capacidad del archipiélago para atender a estos chicos como dictan los tratados internacionales está sobrepasado y que Canarias no quiere "almacenar" niños en carpas "como si fuesen botellas o naranjas". "¿Qué respuesta queremos dar?, ¿Queremos incumplir los tratados internacionales?, ¿Queremos ser cómplices desde la vulneración de los derechos de los menores o queremos dar la respuesta que legalmente tenemos que dar y que cívicamente tenemos que hacer?", preguntó. Por su parte, Clavijo expuso que las ONGs transmiten su preocupación por la sobreocupación, la saturación y las dificultades que están impidiendo poder cumplir con ese proceso y con esos derechos que tienen los menores. "Al final se trata de no meterlos en carpas y darles de comer, sino de elaborar un proceso de integración, de formarlos, de escolarizarlos, de darles una atención afectiva y de darles una atención sanitaria. Y en eso obviamente el límite está superado ya. Por eso estamos con una declaración de emergencia", comentó. CANARIAS SIGUE HABLANDO CON TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS Además, hizo especial hincapié en que sigue trabajando y hablando con los grupos políticos y las CCAA "porque no se trata de aprobar una proposición de ley --la reforma de la ley de extranjería-- en el Congreso por la mitad más uno, se trata de que sea un pacto de país y una respuesta que Europa es la que tiene que dar a este fenómeno migratorio y que la tiene que dar España". "De nada sirve aprobar una ley si las comunidades no son partícipes y luego no colaboran. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir hablando con todos los grupos políticos y con las comunidades autónomas", reiteró.

Compartir nota: Guardar Nuevo